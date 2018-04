Cristina sobre la filtración de escuchas: "No sucedió ni con los militares"

La senadora Cristina de Kirchner se refirió este miércoles a la filtración de sus conversaciones con el exdirector de Inteligencia Oscar Parrilli y afirmó que se difunden "por temporadas, como (la serie) Game of Thrones", al tiempo que advirtió que "esto no sucedió ni con los militares".



La exmandataria se expresó así en el marco de una sesión especial del Senado, cuando se trataba el proyecto de reforma del Código Procesal Penal y previamente a la discusión de otra iniciativa referida, precisamente, a las escuchas telefónicas que administra una oficina de la Corte Suprema de Justicia, que luego fue postergada por la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña.



Tras hacer referencia a las escuchas que la tienen "como protagonista", según dijo, indicó que "esto empezó en 2016, fue la primera temporada, como Game of Thrones".





"Hay un plan sistemático para apoderarse del Poder Judicial".



Mi intervención completa en el Senado, en el debate por la reforma del Código Procesal Penal.https://t.co/irdwd5QhXw — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 25 de abril de 2018