Universidades convocaron a la Marcha Federal por la implementación de la ley de Financiamiento

La manifestación será acompañada por gremios docentes y estudiantes con eje en el reclamo de la ejecución inmediata de los recursos destinados a las instituciones educativas.

Universidades convocan a la Marcha Federal por la implementación de la ley de financiamiento.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario , Franco Bartolacci, convocó este miércoles a la marcha del 12 de mayo en reclamo por el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Financiamiento Universitario.

El representante brindó una conferencia de prensa junto a gremios docentes y no docentes, estudiantes y autoridades de las universidades nacionales. "Hasta la fecha han caído las transferencias al sistema universitario un 45, 6%, y eso implica que en todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades y afecta seriamente el desarrollo de nuestras actividades", afirmó.

En ese sentido, continuó: "Lo más angustiante hoy, lo más urgente, lo más dramático es la situación salarial del personal docente y no docente de todo el sistema universitario y la actualización de los programas de asistencia a nuestros estudiantes, muchos con dificultades para continuar con sus carreras si eso efectivamente no ocurre".

En ese marco, el titular del CIN afirmó que las universidades agotaron las instancias institucionales para intentar resolver el conflicto. “Hemos sido muy responsables en este camino. Priorizamos siempre los canales institucionales e hicimos una y otra vez gestiones ante las autoridades nacionales, pero las respuestas no aparecieron ”, expresó.

La manifestación será acompañada por gremios docentes y estudiantes con eje en el reclamo de la ejecución inmediata de los recursos destinados a las instituciones educativas.

También recordó el recorrido legislativo de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó la postura del Poder Ejecutivo. “Logramos aprobar una ley razonable que, sin comprometer fiscalmente al Estado, daba respuestas a estos problemas. Cuando el Poder Ejecutivo la vetó, el Congreso sostuvo la norma con mayoría agravada”, señaló. Además, destacó que la ley volvió a ser respaldada durante la discusión presupuestaria para 2026.

En relación con la disputa judicial, Bartolacci indicó que las universidades recurrieron a la Justicia luego de que el Gobierno decidiera no aplicar la norma aprobada por el Congreso. “Hoy tenemos fallos que ordenan ese cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo y, aun así, no tenemos respuesta”, afirmó.

Frente a este escenario, convocó a una movilización masiva en todo el país. “Si no alcanzan las gestiones institucionales, ni la legitimidad de una ley aprobada por el Congreso, ni lo que ordena la Justicia, que valga la voz del pueblo argentino para garantizar los recursos mínimos indispensables que el sistema universitario y científico necesita para funcionar”, sostuvo.

Sobre la causa judicial iniciada por las universidades, Bartolacci aseguró que mantienen “la expectativa y la esperanza” de encontrar respuestas tanto en el plano judicial como en la manifestación pública.

De la conferencia participaron autoridades de la Universidad de Buenos Aires, de las universidades nacionales de José C. Paz, Guillermo Brown y Río Negro, entre otras instituciones.

También estuvieron presentes representantes de los principales gremios universitarios, entre ellos CONADU, CTERA y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, además de integrantes de la Federación Universitaria Argentina.