La imagen digital de Javier Milei cerró abril con mayor negatividad, según un informe privado

Un relevamiento de una consultora advirtió un deterioro en la conversación sobre el Presidente y señaló el impacto de las polémicas que involucran a Karina Milei y Manuel Adorni.

Un informe privado marcó un aumento de la negatividad digital sobre Javier Milei durante abril.

La imagen digital de Javier Milei profundizó en abril una tendencia negativa en redes sociales, en un escenario marcado por el desgaste de la comunicación oficial, el impacto de distintas controversias públicas y el crecimiento de figuras opositoras dentro de la conversación digital.

Así lo señaló un informe de la consultora Ad Hoc , especializada en el análisis de conversaciones en redes, que advirtió que la negatividad sobre el Presidente se mantuvo en niveles elevados durante el último mes y comenzó a afectar también a integrantes centrales del Gobierno.

Según el relevamiento, el clima digital adverso ya no impacta únicamente sobre la figura presidencial, sino que también alcanza a dirigentes de su círculo más cercano, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

El informe sostiene que durante abril se consolidó un efecto “boomerang” en la estrategia comunicacional del oficialismo. De acuerdo con el análisis, el intento de instalar la idea de la “moral como política de Estado” terminó generando un efecto contrario frente a las contradicciones señaladas por usuarios y sectores críticos en redes sociales.

El informe señaló que la exposición de Karina Milei y Manuel Adorni también impactó en la conversación digital sobre el Gobierno.

En ese marco, la conversación digital comenzó a girar no solo en torno a la gestión económica, sino también alrededor de cuestionamientos vinculados a las formas, la coherencia discursiva y la exposición pública de los principales referentes del Gobierno.

La consultora remarcó que los temas asociados al caso $LIBRA y las sospechas de enriquecimiento ilícito funcionaron como factores de arrastre negativo para el oficialismo. En particular, el informe apuntó al impacto que esas controversias tuvieron sobre Karina Milei y Manuel Adorni, dos figuras con alto nivel de exposición pública.

El oficialismo pierde control sobre la conversación digital

Otro de los puntos centrales del informe es la pérdida de capacidad del Gobierno para ordenar la agenda en redes. Según Ad Hoc, durante abril la narrativa libertaria tuvo mayores dificultades para imponerse incluso en temas donde anteriormente lograba dominar la conversación con mayor comodidad.

El reporte señala que las comunidades digitales afines al oficialismo no consiguieron revertir el clima negativo, mientras crecieron las críticas provenientes de sectores opositores y de usuarios independientes.

En ese contexto, la consultora identificó una posible “crisis de confianza” en el ecosistema digital del Gobierno. El malestar económico, sumado al desgaste de los voceros oficiales, habría reducido el margen de efectividad de la comunicación directa que caracterizó a la administración de Milei desde su llegada al poder.

Kicillof y Gebel ganan lugar en redes

En contraste con el retroceso del oficialismo, el informe también detectó un mayor protagonismo de figuras opositoras y actores ajenos a la política tradicional dentro de la conversación pública.

Uno de los casos destacados es el del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien logró capitalizar parte del descontento digital y consolidarse como uno de los principales polos de atracción de la narrativa opositora. Según el estudio, la confrontación directa con Milei fortaleció el núcleo de apoyo de Kicillof y le permitió sostener una identidad digital clara en un escenario de fuerte fragmentación política.

El informe también resaltó la irrupción de Dante Gebel, cuya presencia en redes muestra niveles de positividad superiores a los de dirigentes políticos tradicionales. De acuerdo con el análisis, su discurso centrado en valores, liderazgo y mensajes transversales le permitió atravesar la lógica de la grieta y ganar volumen dentro de la conversación digital.

Para la consultora, el avance de este tipo de figuras refleja un cambio en el clima de opinión online: mientras el oficialismo enfrenta mayores niveles de rechazo, otros actores logran instalarse como alternativas discursivas frente a la confrontación política permanente.