Blejer: "La situación económica es grave, pero no hay riego de colapso" como en 2001

El expresidente del Banco Central Mario Blejer advirtió que la situación económica de la Argentina "es grave", pero aseguró que "no hay riesgo de colapso como el que tuvimos" en 2001.



"La situación económica de Argentina es grave pero no con riesgo de colapso como el que tuvimos a principios de siglo", enfatizó el economista.



Por otra parte, consideró que este año, la inflación estará "bien por arriba del 20%", y advirtió que la economía está estancada. "La inflación va a estar bien por arriba del 20%, pero hay que esperar porque todavía quedan varios meses por delante. La cifra va a estar muy por encima de lo que se esperaba", sostuvo el economista.



En declaraciones radiales, Blejer señaló además que la economía "está estancada en una combinación negativa entre una inflación controlada pero alta y una caída en el PBI durante la segunda mitad del año".



"Creo que eso se va a revertir en el comienzo del año próximo", consideró el exfuncionario, quien a la vez afirmó que el Gobierno logró "corregir varias cosas, pero todavía no han tenido el efecto que tienen que tener".



A su criterio, "en economía, a menos que tenga una intervención muy directa, las medidas tiene efectos varios meses más adelante. Es por eso que los efectos no se ven inmediatamente". "El efecto positivo demora en llegar y eso crea una situación de expectativas negativas y de un acompañamiento poco feliz a las medidas que se van tomado", agregó.



Para Blejer, "muchas de las políticas de este Gobierno no han sido explicadas, aun cuando han habido buenas noticias no las ha explicado bien".