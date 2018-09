Sica: "El tipo de cambio está muy, muy competitivo"

El ministro de Producci ón, Dante Sica es uno de los ministros que resultó fortalecida su gestión al incorporar bajo su ala ex ministerio de Trabajo y Agroindustria. En dialogo con ámbito.com anticipó que está convocando a los supermercados y empresa de productos de consumo masivo para ampliar la lista de productos de Precios Cuidados. Ante la preocupación de las empresas en particular de las Pymes por las altas tasas de interés, el funcionario adelantó que se reunirá con la banca privada para invitarlos a sumarse a otorgar líneas de crédito a 29% de tasa de interés para la cadena de pago de corto plazo -renovación de cheques, capital de trabajo-. El tipo de cambio, el traspaso de precios, las retenciones y los desafíos de la cartera laboral son algunos de los temas conversados con este medio.



Periodista: ¿Qué van a hacer para que la suba del dólar no se traslade a los precios?

Dante Sica: Estamos trabajando muy codo a codo con todas las cadenas de valor. Hemos citado para este martes a todos los supermercados, también estamos trabajando con las empresas proveedoras. Queremos ver cómo están las cadenas, cómo es la fluidez, qué están viendo ellos, los impactos que están teniendo sobre cada una de las empresas. Nosotros no hacemos - ni estamos de acuerdo - con los controles de precios. Un gran instrumento que estamos usando y mañana nos reunimos para discutirlo y para ampliarlo - porque ya estaba en la época en que vencía - es el programa de Precios Cuidados. No sólo nos estamos centrando y ampliando mucho más todos los productos que tiene que ver con la canasta alimentaria. También juega como una guía de precios en momentos de mucha volatilidad hasta que el dólar no se calme.



P.: ¿Qué piensan hacer?

D.S.: Vamos a avanzar en tres ramas. En mayor cobertura de productos sobre la base de la canasta alimentaria. En una mayor cobertura de bocas de expendio y por eso estamos hablando con los que se denominan comúnmente supermercados chinos para que también lo trabajen. Y la idea es que vamos a generar una referencia en términos de precios mucho más fuerte ante la dispersión de precios que estamos observando.



P.: ¿Van a publicitar el sistema? Le pregunto porque una de las quejas de los consumidores con este Gobierno, era que no encontraban estos precios.

D. S.: En los dos últimos meses hemos mejorado mucho todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de los productos, hemos aumentado muy fuerte los controles sobre todas las cadenas y hoy no ha habido grandes quejas (nosotros hacemos relevamientos) con respecto a dos cosas: las visibilidad por lo menos de los principales productos -hay unos 100 o 120 productos que están más cerca de la canasta alimentaria y que son los que tienen más rotación - y, a su vez, no ha habido problemas de stocks. Es más, muchas empresas nos están pidiendo ser incorporadas a Precios Cuidados porque en general, los productos que se incorporan al sistema son los que tienen más rotación dentro de sus estructuras de negocios. El día 6 vence y nos estamos juntando mañana con todos los participantes para aumentar en los dos niveles, productos y locales.



P.: ¿Cuántas empresas están convocando?

D.S.: Vamos por grupos, pero en 600 productos tenemos alrededor de 400 empresas que participan, algunas son grandes, otras son medianas. En general las medianas nos están pidiendo un poco más de participación, así que vamos a hacer en dos o tres rondas con las cámaras en el curso de esta semana. Obviamente, con muchas ya estamos conversando, pero estamos haciendo una mayor incorporación de productos para ya poder relanzarlo en esta semana.



P.: ¿Con qué nivel de precios van a salir? Porque hubo una devaluación muy fuerte...

D.S.: Sí, pero en general las empresas venían con un pass trough (impacto de la suba del tipo de cambio sobre los precios) bastante más bajo que antes. Si uno mira lo que ha pasado en el promedio del año con los alimentos, el impacto de la devaluación ha sido menos del 50% y hoy todavía tenemos muchas cadenas alimentarias que tienen estructura de precios con valores anteriores a lo que ha sido la devaluación de la semana pasada.



P.: ¿Estamos hablando de listas de precios con un dólar a $ 30?

D.S.: En general estaban en ese nivel y algunos más bajos, porque la demanda había caído y el consumidor está mucho más exigente. Estamos viendo una traslación en lo que hace a las bocas tradicionales, las segundas marcas están ganando mucho espacio. Las grandes empresas han perdido margen de maniobra, hoy los márgenes han caído bastante y eso hace también que estén más competitivos algunos precios.



P.: ¿Qué van a hacer con la tasa de interés?

D.S.: Nuestras áreas de Industria, junto con Pequeña y Mediana Empresa y Financiamiento, están convocando a los bancos privados a reuniones esta semana. Queremos ver si podemos ampliar el programa que tenemos que está básicamente centralizado en la cadena de pago de corto plazo, renovación de cheques, capital de trabajo. Hoy ese programa es con una tasa del 29% y está centrado en bancos públicos. Vamos a trabajar con los privados para ampliar estas líneas, obviamente discutiremos el nivel de tasas y la idea es que nosotros vamos a tratar de cubrir eventuales diferencias con subsidios. En el último mes, más de 22.000 pymes han utilizado el programa con la banca pública y vamos a ver de ampliar con los fondos que tenemos, las líneas con los bancos públicos y avanzar más fuerte con los bancos privados.



P.: ¿Cómo van a afectar los derechos a las exportaciones que hoy se anunciaron?

D.S.: Primero, estamos de acuerdo con que este es el peor impuesto que podíamos poner, pero estamos ante una situación de emergencia. Estamos haciendo lo que no queríamos hacer, pero tener que llegar al equilibrio fiscal para poder estabilizar la macroeconomía, nos lleva a que el sector privado tenga hacer este esfuerzo. Por otro lado, también es cierto que la devaluación de los últimos quince días ha sido muy fuerte. Si bien hay algunos sectores a los que puede llegar a generarle algún tipo de perjuicio (la aplicación de derechos) porque lo hacemos sobre exportaciones ya comprometidas, no pensamos que con esto se vaya a ver debilitada la curva de fuerte recuperación que venían mostrando las exportaciones. En estos meses vamos a tener una baja importante en el déficit de la balanza y pensamos que el año próximo va a ser positiva.



P.: ¿Cómo está hoy el tipo de cambio?

D.S.: Muy, muy competitivo. Se encuentra por encima del promedio de largo plazo y nos da muchísimas posibilidades de mejorar las exportaciones a corto plazo. Ahora, claramente, nuestro desafío no es mirar sólo el tipo de cambio, sino seguir trabajando en las reformas estructurales, algunas de las cuales han quedado pendientes...



P.: ¿Como la rebaja impositiva?

D. S.: La rebaja impositiva sigue, porque estas medidas no la han tocado. La reforma fiscal y tributaria va a tener mucho más impacto el año que viene. Pero hay mucho para trabajar en lo que se refiere a mejora de la eficiencia de los puertos, desburocratización, los temas que están pendientes en el legislativo sobre reforma laboral que es importante.



P.: Precisamente, ahora se encuentra bajo su ministerio el área laboral...

D.S.: Eso es bueno, porque es la primera vez que tenemos un ministerio que mira toda la cadena de valor. También sirve para romper esa dicotomía entre campo e industria (Agroindustria también pasó a ser coordinada por el Ministerio de la Producción) y ahora podemos mirar toda la cadena de valor completa. Con la incorporación de los trabajadores, vamos a tener una mirada mucho más abarcativa de todo lo que es el proceso productivo.



P.: Muchos acuerdos salariales tienen cláusulas de revisión. ¿Cómo se va a manejar este tema?

D.S.: Las paritarias son una potestad que tiene los gremios con la parte empresarial y tendrán que empezar la discusión y nosotros trabajaremos con ellos para que puedan llegar a la mejor resolución posible.



P.: Pero no es un tema menor...

D.S.: Muchos acuerdos quedaron desfasados, porque cerraron a comienzos de año, y considero que es necesario, dado que estas cláusulas estaban estipuladas para salvar estas situaciones excepcionales, me parece bien que eso comience a darse.



P.: ¿Qué va a pasar con el proyecto de ley de Blanqueo Laboral?

D.S.: Desde hace meses hay un proyecto en el Congreso. Estamos esperando que lo trate. Nuestra intención es avanzar fuertemente porque uno de los principales problemas que tenemos es la informalidad del mercado laboral.