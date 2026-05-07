Javier Milei enviará al Congreso un proyecto de súper RIGI para sectores "que nunca han existido en la Argentina"

El Presidente realizó el anuncio a través de su cuenta oficial de X. Por el momento, no hay fecha confirmada para el tratamiento del proyecto legislativo en el Congreso.

El presidente, Javier Milei , adelantó un "anuncio en puerta" . Desde su cuenta en X adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para un "SÚPER RIGI " destinado "para sectores que nunca han existido en Argentina". Por el momento, desde Casa Rosada no precisaron cuándo enviarán el proyecto a alguna de las Cámaras del Poder Legislativo.

"Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina ", escribió en el inicio de su X el Presidente.

Según se desprende del texto del mandatario, el proyecto ayudará a "crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".

ANUNCIO EN PUERTA Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que…

La apuesta del Gobierno por atraer inversiones extranjeras ya había sido reflejada en febrero de este año, cuando desde Casa Rosada anunciaron la prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un año, hasta 2027.

La medida quedó plasmada en el Decreto 105/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que introduce cambios sobre la reglamentación del esquema creado por la Ley Bases.

La actualización modifica el Decreto 749/2024, que reglamenta el Título VII de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y habilita al Poder Ejecutivo a utilizar la prórroga prevista en el artículo 168 de la norma. De esta manera, las compañías interesadas contarán con un año adicional para ingresar al régimen.

Uno de los principales cambios apunta al sector energético. A partir de ahora, el RIGI incluirá dentro del rubro petróleo y gas a los nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos onshore.

Para estos proyectos, el Ejecutivo fijó un piso mínimo de inversión de u$s600 millones en activos computables, equiparándolo al requisito exigido para iniciativas vinculadas a exportación de gas.

El decreto también define qué se entenderá por “nuevos desarrollos”. Según el texto oficial, deberán estar ubicados en áreas que, al momento de sancionarse la Ley 27.742, no presentaran un nivel significativo de actividad y que, al momento de solicitar el ingreso al régimen, no tengan inversiones en explotación o producción.

En paralelo, para las actividades offshore se redujo el umbral mínimo de inversión del segmento exploratorio y productivo a u$s200 millones, en función del mayor riesgo y la intensidad de capital que requieren este tipo de proyectos.

La norma además incorpora mecanismos para evitar la fragmentación artificial de grandes inversiones con el objetivo de acceder a beneficios del régimen. En ese sentido, se establecieron criterios de segregación y trazabilidad para los casos en que convivan, dentro de una misma área, actividades alcanzadas y no alcanzadas por el RIGI.