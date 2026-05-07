Cuánto sale un convertidor de Smart TV: precios y alternativas para mejorar tu tele

Aunque tengas modelos más viejos, con este dispositivo podés convertirlos en un televisor inteligente.

El dispositivo que convierte tu viejo TV en un smart.

Los televisores inteligentes o Smart TV se han convertido en el centro del entretenimiento en el hogar , permitiendo el acceso a una variedad infinita de contenidos. Desde aplicaciones de streaming y juegos hasta la navegación por internet y la integración con asistentes de voz, estos dispositivos sirven para prácticamente todo lo relacionado con el ocio digital actual.

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Sin embargo, no todos los televisores cuentan con estas funciones de fábrica o mantienen su velocidad con el paso de los años, lo que hace necesario buscar alternativas para actualizar la experiencia. Para resolver este inconveniente, existen los convertidores de Smart TV, herramientas diseñadas para potenciar cualquier pantalla.

Estos dispositivos son la solución ideal tanto para darle una segunda vida a un televisor antiguo que carece de conexión a internet, como para mejorar el rendimiento de una Smart TV moderna cuyo sistema operativo se ha vuelto lento o ha dejado de recibir actualizaciones de aplicaciones esenciales.

Con este dispositivo, tu televisor se convierte en Smart independientemente de lo viejo que sea.

Un convertidor de Smart TV, también conocido como TV Box o TV Stick, es un dispositivo externo que se conecta al puerto HDMI de un televisor para dotarlo de un sistema operativo avanzado y conectividad a internet . Básicamente, actúa como el "cerebro", permitiendo descargar aplicaciones, ver contenido en plataformas como Netflix o YouTube y, en muchos casos, controlar el equipo mediante comandos de voz.

Su funcionamiento es sencillo: una vez conectado al puerto correspondiente y a una fuente de energía, el aparato se vincula a la red Wi-Fi del hogar. A partir de ese momento, la interfaz del convertidor aparece en la pantalla del televisor, sustituyendo el menú original del fabricante por uno más moderno y fluido, similar al de un teléfono inteligente o una tablet, facilitando el acceso a todo el ecosistema digital.

Smart TV Todo lo que tenés que saber sobre los convertidores para televisores inteligentes. Imagen: Freepik

Existen principalmente dos formatos en el mercado: los Sticks, que son pequeños y se conectan de forma directa y discreta detrás del televisor, y las TV Boxes, que tienen un tamaño similar al de una consola pequeña o un decodificador y suelen ofrecer una mayor cantidad de puertos para conectar periféricos como teclados, pendrives o cables de red.

Qué hay que tener en cuenta antes de comprar uno

Antes de realizar la compra, es fundamental revisar siete aspectos clave para asegurar una buena inversión:

El sistema operativo: Es el cerebro del equipo y determina la facilidad de uso y la disponibilidad de aplicaciones, destacándose opciones como Google TV, Apple tvOS, Fire OS o Roku OS.

Resolución y compatibilidad de imagen: Se debe elegir un dispositivo acorde a la calidad del televisor (Full HD o 4K) y que soporte tecnologías de color como HDR10+ o Dolby Vision.

Hardware interno: Para evitar que el sistema se trabe, es recomendable que el aparato tenga al menos 2GB de memoria RAM y un procesador eficiente.

Conectividad y puertos: Es vital que soporte Wi-Fi de doble banda (5GHz) para evitar cortes en el video, además de contar con Bluetooth para accesorios.

Certificaciones oficiales: Hay que asegurarse de que el dispositivo esté certificado por Google y Netflix para poder ver contenido en máxima calidad.

El control remoto: La inclusión de control por voz y la posibilidad de manejar el encendido o volumen de la televisión aportan mucha comodidad.

Alimentación eléctrica: Siempre es preferible conectar el dispositivo directamente al enchufe de la pared con su transformador para evitar reinicios inesperados.

Fire TV Stick 4K Uno de los convertidores de smart tv más conocidos y vendidos del mercado. Imagen: AndroidPC

Precios y alternativas en el mercado en mayo 2026

En mayo de 2026, el mercado argentino ofrece una amplia gama de precios que comienzan en los $25.000 para modelos básicos y pueden superar los $180.000 en equipos de alta potencia. En el segmento económico, que llega hasta los $55.000, predominan las TV Boxes genéricas, el Noga PC Ultra y modelos de entrada como el Roku Express, ideales para quienes buscan funciones sencillas en resolución Full HD.

Para quienes buscan un rendimiento superior y compatibilidad total con todas las plataformas, la gama media y alta se ubica entre los $75.000 y $180.000. Aquí destacan favoritos como el Xiaomi TV Stick 4K y el Mi Box S, junto al Chromecast con Google TV y el potente Amazon Fire TV Stick 4K Max. En el extremo más sofisticado se encuentra la Nvidia Shield TV, cuyo precio puede superar los $200.000 debido a su capacidad para gaming y procesamiento de imagen avanzado.