IBM pagará u$s34.000 M en efectivo por Red Hat, la compañía de software de código abierto

IBM Corp anunció el domingo que acordó la adquisición de la compañía estadounidense de software Red Hat Inc por u$s34.000 millones, incluida deuda, parte de su intento por diversificar sus negocios de hardware y consultoría con productos y servicios de mayor margen de rentabilidad.



La operación es por mucho la mayor adquisición de IBM en su historia, y resalta los intentos de la presidenta ejecutiva de la compañía, Ginni Rometty, por ampliar las ofertas de software por suscripción ante una desaceleración de la venta de software y la mermante demanda de servidores mainframe.



IBM, que tiene una capitalización de mercado de 114.000 millones de dólares, pagará en efectivo 190 dólares por cada acción de Red Hat, una prima del 62 por ciento respecto al precio de cierre del valor el viernes.



"La adquisición de Red Hat cambia el escenario (...) IBM se convertirá en el primer proveedor mundial para nubes híbridas, brindando a las compañías la única solución para nube abierta que desbloqueará todo el valor de la nube para sus negocios", dijo Rometty en un comunicado.



Red Hat se especializa en sistemas operativos de Linux, el más popular entre los softwares de código abierto, que fue desarrollado como alternativa al software patentado producido por Microsoft Corp.



Red Hat cobra un cargo a sus clientes corporativos por soluciones a medida, mantenimiento, y soporte técnico, lo que brinda a IBM una lucrativa fuente de ingresos por suscripción.



IBM espera que la compra lo ayude a equipararse con Amazon.com Inc, Alphabet Inc y Microsoft en el floreciente negocio de computación en nube.