A los 96 años falleció ayer el maestro Atilio Stampone

“Comencé tocando el piano en la Orquesta Típica de Astor Piazzolla, allá por 1946, y seguí después con el Octeto de Buenos Aires”, dijo a este diario en un extenso reportaje que le concedió en 2008, y agregó: “Creo que nunca, ni aun en esa gran época en que la Iglesia lo descalificó llamándolo ‘música prostibularia’, el tango tuvo tanta aceptación como ahora. Cuando la Iglesia dijo que no, la sociedad argentina dijo que sí. A mí no me cabe duda de que la representación de lo que es la Argentina es el tango, y en el exterior, mucho más todavía”.