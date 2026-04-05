Investigan en Santiago del Estero al padre de Agostina Páez y la defensa admitió: "se complicó el caso"

La fiscalía santiagueña abrió una investigación de oficio contra Mariano Páez por un video viral. La defensa de la abogada argentina detenida en Brasil advirtió por el impacto mediático del episodio.

El Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero inició una investigación de oficio contra Mariano Páez , padre de Agostina Páez , luego de la viralización de un video en el que aparece realizando gestos racistas . La polémica escaló y la defensa de la joven admitió que “se complicó el caso” en Brasil.

La medida fue impulsada por la fiscal Victoria Ledesma , quien ordenó la apertura de una información sumaria para determinar si existieron conductas que puedan encuadrarse en delitos de acción pública .

Según se informó oficialmente, la decisión se tomó tras el conocimiento directo del material audiovisual difundido en distintos portales de acceso público.

La filmación habría sido registrada en un bar de Santiago del Estero , durante la bienvenida a Agostina Páez luego de su regreso al país. En las imágenes, Mariano Páez aparece junto a su pareja, Stefany Budan , e invitados, imitando movimientos simiescos , en una escena que recordó el gesto por el que su hija quedó involucrada en una causa judicial en Río de Janeiro .

En ese contexto, el empresario aseguró en LN+ que el video fue manipulado y denunció un intento de extorsión. “El video está trucado, están mintiendo” , sostuvo, al tiempo que afirmó que le exigieron $5 millones para no difundir las imágenes. Incluso deslizó que el contenido habría sido realizado con inteligencia artificial .

Agostina Páez se desligó de los gestos de su padre: "Qué horror".

La defensa de Agostina Páez teme impacto mediático en la causa en Brasil

La situación sumó una nueva controversia para la estrategia judicial de la joven. A pocos días de su regreso a la Argentina tras haber estado detenida en Brasil, la difusión del video de su padre reavivó el debate público sobre el expediente.

La abogada de Agostina, Carla Junqueira, reconoció en C5N la preocupación que generó el episodio: “Se complicó el caso”, admitió.

De todos modos, intentó llevar tranquilidad desde el plano legal al señalar que “desde el punto de vista jurídico, no debería poder complicarse porque está cerrada la parte probatoria”. En esa línea, explicó que Mariano Páez es un tercero ajeno al proceso y recordó que en la causa ya concluyeron los alegatos finales.