"Con la macro inestable no se puede tener un sistema impositivo razonable"

E.F.: Totalmente, te diría que casi es un 50-50 o si no es más financiero que productivo. En general los productores saben muy bien todo lo vinculado a la producción y difícilmente se equivoquen en algo así, sin embargo un descuido en el área financiera te puede dar vuelta el número de la noche a la mañana. Cómo te posicionaste respecto a la compra de insumos o cuándo vendiste, si estabas apurado en vender o no, cómo financias tu campaña, son aspectos clave porque éste es un negocio muy financiero y si no contás con un asesoramiento adecuado, corres un gran riesgo al momento de invertir.

P.: ¿Eso lo vivieron en las últimas campañas?

E.F.: Sí, todos los sobresaltos que tuvimos hicieron que nuestros equipos se mantuvieran en alerta, porque si te dormís la pasas mal. En cambio, si estabas atento podías aprovechar esas oportunidades que aparecen, por ejemplo en el uso de la tarjetas a tasas muy razonables por debajo del costo financiero habitual.

P.: ¿Crees que esto es una particularidad del negocio agro en la Argentina?

E.F.: Yo tuve la suerte de trabajar en el exterior casi 10 años y te juro que cuando estaba en otros países todo el tema este de la inflación y la tasa de interés me lo había olvidado. Hoy gran parte del tiempo lo dedicamos a temas defensivos, en cómo evitar que la macro te termine pegando en lo que vos sabes hacer bien. Los argentinos hemos sabido ser resilientes y nos hemos reinventado continuamente a medida que se fueron presentando escollos, ya sean financieros o de cambio de reglas, como por ejemplo el impuesto país, que hizo que todos los productos y los servicios se incrementaran entre un 10, 15 y hasta un 30% de la noche a la mañana, algo que en el sector nadie lo estaba previendo y por lo que estuvimos casi 10 días sin poder vender porque no había precio de nada, o de repente la devaluación.

P.: ¿Qué los motiva a seguir invirtiendo?

E.F.: Nosotros desarrollamos aquellas áreas en donde creemos que podemos agregarle valor al productor. Somos de los principales multiplicadores y comercializadores y distribuidores de semillas en la Argentina con casi 500 mil bolsas entre todos los cultivos. Les damos una semilla de calidad que está lista para sembrar pero luego estamos en el rubro del manejo del acopio, todo lo que es la comercialización de granos con nuestras 16 plantas, dándole a los productores buenas condiciones para que ellos comercialicen en el momento que mejor les convenga. Nuestra propuestas de valor contempla la provisión de insumos, semillas, fertilizantes o agroquímicos, más todo lo que es el manejo de los granos.

P.: ¿Cuál es el mayor golpe que le da la economía al sector productivo?

E.F.: Es un poco de todo, pero yo creo que lo principal es que primero se aclare la macroeconomía. Ningún país con la macroeconomía inestable puede tener un sistema impositivo razonable. Entonces lo primero y lo principal es que la macroeconomía llegue a un nivel de estabilidad que pueda dar previsibilidad. Por eso es que la producción no crece y se mantiene entre 120 y 130 millones de toneladas durante los últimos 8 o 10 años. Lo más importante es la macro y después generar un sistema impositivo y reglas, ya sea leyes y demás, que incentiven, protejan la propiedad industrial, incentiven la inversión y que Argentina pueda llegar de acá a 5 años a las 200 millones de toneladas de granos.