Carne: la Unión Europea endurece controles y apuran el registro de productores argentinos + Seguir en









La normativa antideforestación de la Unión Europea comenzará a regir desde fines de 2026, pero el sector ganadero ya enfrenta una cuenta regresiva clave. Los productores deberán inscribirse en VISEC Carne para garantizar trazabilidad y sostener exportaciones al bloque europeo.

La nueva regulación europea forma parte de una política más amplia de control ambiental y trazabilidad que también alcanzará a otros productos agroindustriales, elevando las exigencias para exportadores de todo el mundo.

La cuenta regresiva para la entrada en vigencia del Reglamento Europeo 1115/2023, que impondrá nuevas exigencias ambientales para el ingreso de productos agropecuarios al mercado europeo, ya comenzó a impactar en la cadena cárnica argentina. Aunque la normativa empezará a aplicarse formalmente desde el 30 de diciembre de 2026, los productores ganaderos deberán inscribirse antes de junio en la plataforma VISEC Carne para facilitar la validación y trazabilidad de sus establecimientos.

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VISEC Carne es una herramienta desarrollada por la propia cadena cárnica argentina, con financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y el Consorcio de Exportadores ABC, que permitirá verificar el cumplimiento de los requisitos vinculados a la deforestación exigidos por la Unión Europea.

La plataforma centraliza información sobre los campos y busca garantizar que la producción destinada al bloque europeo no provenga de áreas deforestadas después de la fecha límite establecida por Bruselas.

Desde el sector remarcan que la inscripción no tiene costo para los productores y advierten que avanzar con el registro será clave para sostener la participación de la carne argentina en uno de sus mercados estratégicos.

La nueva regulación europea forma parte de una política más amplia de control ambiental y trazabilidad que también alcanzará a otros productos agroindustriales, elevando las exigencias para exportadores de todo el mundo.