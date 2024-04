Dicen en el campo: el agro con cambio de clima (no solo por la temperatura) y en alerta: ¡la culpa es de la chicharrita!

Pero como la actividad en el sector no para, en medio, además de la “apertura” de las importaciones de alimentos para intentar abaratar los precios locales (lo que no es muy seguro que ocurra, aunque la fuerte caída del consumo sí puede lograr el impacto bajista que buscan en Economía), se produjo el anuncio del eventual abaratamiento de fertilizantes nitrogenados (para el trigo-urea y nitrato) vía reducción del arancel de importación de 5,4% y 3,6% respectivamente, similar a lo que ya se había decidido para los herbicidas (Glifosto, Atracina, etc.) y, como no hay dos sin tres, también después de un gran escándalo motorizado por los medios, el principal responsable de la fabricación de la vacuna contra la aftosa anunció su rebaja. “Decidimos hacer un esfuerzo de acompañar la baja de la inflación dejando sin efecto el último incremento de precio, lo que implica una reducción de 23% del precio de nuestra vacuna Bioaftogen® . Dicho precio permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2024”, señaló la empresa después de que el Gobierno anunciara la apertura para las importaciones de dosis desde distintos países vecinos (donde está sensiblemente más barata).