Maquinaria agrícola: los empresarios ya piensan en la nueva campaña agrícola

Los datos coinciden con los registrados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), quienes confirmaron que los patentamientos de maquinaria agrícola sumaron en agosto 749 unidades, un 14,4% menos que en el mismo período del año pasado. A corto plazo, el panorama no es alentador ya que el proceso electoral no ayuda a estimular las ventas. El clima de negocios no esta claro y por ahora solo hay buenas expectativas para 2024, sin demasiado sustento mas que el pronóstico de un año “Niño” que aún no se hace presente.