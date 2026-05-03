La OPEP+ sube la producción de petróleo para contener los precios en medio de tensiones tras la salida de Emiratos Árabes Unidos + Seguir en









El cartel petrolero anunció un nuevo incremento de cuotas para junio, con señales de tensión interna.

Se trata del tercer incremento consecutivo de este año, que añadirá 188.000 barriles diarios al suministro a partir de junio

La OPEP+ volvió a mover fichas en un escenario global marcado por la incertidumbre energética. En su primera reunión tras la salida de Emiratos Árabes Unidos, el grupo decidió aumentar sus cuotas de producción en 188.000 barriles diarios a partir de junio, en una señal orientada a sostener la estabilidad del mercado petrolero.

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El incremento fue acordado por siete de los principales productores —entre ellos Arabia Saudita y Rusia— y replica decisiones similares adoptadas en los últimos meses. Sin embargo, el dato político más relevante fue otro: el comunicado oficial evitó cualquier mención a la salida de Emiratos, un actor clave dentro del cartel, lo que expone las tensiones internas que atraviesa la organización.

La OPEP aumentará la producción en medio de tensiones internas Desde el grupo buscan enviar un mensaje claro: la OPEP sigue operativa y mantiene su capacidad de influir en el mercado global, pese a la pérdida de uno de sus principales miembros. Analistas interpretan que la decisión tiene un “doble objetivo”: mostrar continuidad institucional y reforzar la idea de control sobre los precios internacionales del crudo, en un contexto atravesado por la guerra en Medio Oriente.

Sin embargo, el impacto real de la medida aparece limitado. La producción efectiva del bloque ya se encuentra por debajo de las cuotas fijadas, en gran parte por las restricciones logísticas derivadas del conflicto. El bloqueo del estrecho de Ormuz —clave para la salida de crudo desde el Golfo— dificulta las exportaciones y reduce la capacidad de aumentar el suministro en la práctica.

OPEP prevé mayor demanda de petróleo en 2018 La OPEP intenta estabilizar los precios del petróleo con un nuevo aumento en la producción tras la salida de Emiratos Árabes Unidos.

En ese contexto, el ajuste luce más como una señal política que como una medida con impacto inmediato en la oferta global. De hecho, la producción del grupo ya venía mostrando una brecha significativa respecto de los niveles comprometidos, reflejo de las dificultades para sostener el bombeo en medio de la crisis regional. La salida de Emiratos Árabes Unidos agrega un factor adicional de incertidumbre. El país, uno de los mayores productores del bloque, decidió abandonar la organización para ganar autonomía en su política energética y aumentar su producción a futuro, lo que podría reconfigurar el equilibrio interno del mercado petrolero. Así, la OPEP enfrenta un escenario complejo: intenta sostener su influencia global mientras lidia con tensiones internas, una guerra que altera el comercio energético y un mercado cada vez más volátil. La próxima reunión del grupo será clave para evaluar si estas señales logran traducirse en un impacto concreto sobre los precios y el suministro.

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