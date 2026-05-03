La FIA adelantó la largada del Gran Premio de Miami por tormentas: a qué hora corre Franco Colapinto con Alpine

La carrera de Fórmula 1 se disputará antes de lo previsto por riesgo de lluvias intensas. Buscan evitar interrupciones y priorizar la seguridad.

La FIA decidió adelantar la largada del GP de Miami por el pronóstico de tormentas eléctricas.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) adelantó tres horas la largada del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 de este domingo por la alta probabilidad de tormentas eléctricas en Florida , que amenazaban el horario original previsto para las 17 de la Argentina.

El cambio fue oficializado en un comunicado difundido en redes sociales, luego de que los reportes meteorológicos marcaran un 100% de probabilidad de lluvia durante la tarde del domingo. La decisión se tomó tras conversaciones entre la FIA, la Formula One Management (FOM) y los promotores locales del evento.

El circuito callejero de Miami, bajo amenaza de lluvia para la carrera del domingo.

En el escrito, el organismo explicó los motivos de la modificación: “Esta decisión se ha tomado para garantizar la menor interrupción posible de la carrera y asegurar la mayor ventana posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones, priorizando la seguridad de los pilotos, los aficionados, los equipos y el personal”.

Con esta medida, la carrera principal pasó a disputarse a las 14 (hora argentina). La transmisión estará disponible por televisión en Fox Sports y por streaming a través de Disney+ (plan Premium) y F1 TV Pro.

Un regreso condicionado tras varias cancelaciones

La Fórmula 1 volvió a la actividad en Miami tras un mes sin competencias, producto de las cancelaciones de los Grandes Premios de Abu Dhabi y Bahréin. Sin embargo, el retorno estuvo marcado por la incertidumbre desde el inicio, ya que el pronóstico anticipaba lluvias persistentes para el día de la carrera.

A pesar de ese panorama, el viernes comenzaron las actividades en el circuito callejero montado alrededor del Hard Rock Stadium, con la primera práctica libre y la clasificación para la sprint. Contra lo esperado, no se registraron precipitaciones, aunque las escuderías debieron lidiar con temperaturas superiores a los 30 grados.

pilotos formula 1 Franco Colapinto volvió a meterse en el top 10 durante el fin de semana en Miami.

Cómo fue la actividad del fin de semana

El sábado mantuvo condiciones similares, con calor intenso y alta humedad, pero sin lluvias. La jornada se desarrolló con normalidad e incluyó la carrera sprint, en la que Lando Norris se quedó con la victoria, seguido por su compañero de McLaren, Oscar Piastri, y el piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

Detrás se ubicaron los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, aunque el joven italiano fue penalizado con cinco segundos y cayó al sexto lugar. Max Verstappen y Lewis Hamilton completaron las posiciones siguientes, mientras que Pierre Gasly, Isack Hadjar y Franco Colapinto cerraron el top 10.

Más tarde, en la clasificación para el Gran Premio, Antonelli logró la pole position, superando a Verstappen y Leclerc. El resto de los diez primeros lo integraron Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto (quien repitió su posición de la sprint), Hadjar y Gasly.

De esta manera, el Gran Premio de Miami se disputará con una grilla liderada por Antonelli, Verstappen y Leclerc, pero con un factor climático que sigue siendo protagonista y que obligó a reorganizar toda la programación para intentar garantizar el desarrollo de la carrera.