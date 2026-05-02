Deuda: Economía enfrenta vencimientos por $6,9 billones en mayo y seguirá con la política de estirar plazos

Se espera que el Tesoro trate de ir nuevamente por niveles de rollover por encima del 100%. Las colocaciones hard dollar ya superan los u$s2.250 millones.

Con la idea de seguir estirando el horizonte de vencimientos para el 2028 y el 2029 , el Gobierno nacional enfrenta compromisos en mayo por un total de $6,9 billones . Se supone que seguirá tratando de rollear por encima del 100% y, a la vez, colocar más bonares para atender los pagos de deuda.

"El calendario de vencimientos en pesos sigue apretado. Los de junio por $14,8 billones y agosto por $14,9 billones ya están a la vuelta de la esquina, y diciembre se perfila como desafiante con vencimientos en torno a los $20 billones ", señala la consultora Equilibra en un reporte sobre el tema. Mayo, dentro de todo, luce como más accesible que meses anteriores.

Al recordar el último llamado de abril, la consultora indicó que el Tesoro "consiguió un rollover del 102,2% , el cuarto consecutivo por encima del 100%, aunque el más bajo desde el 25 de febrero ", con un financiamiento neto de $200.000 millones .

Tal como plantean analistas y consultoras, el programa de colocación de letras del Tesoro para sacar pesos del mercado está más en línea con el programa de compra de dólares del Banco Central que con necesidades de financiamiento propias.

En un contexto en el que la demanda de dinero sigue baja, el Ministerio de Economía actúa como la “muleta” del BCRA para retirar la liquidez excedente, producto de la emisión para la compra de dólares.

Con una actividad planchada y el consumo en baja, no hay demanda de dinero que pueda absorber ese excedente sin generar mayor inflación.

Pero esa suerte de “calesita” en la que el Banco Central compra dólares y emite pesos que son tomados por el Tesoro —que luego le compra los dólares para pagar— puede tener ciertos límites. Todo depende cada vez más de lo financiero y de que no haya acontecimientos inesperados o malas noticias desde la política.

Según plantea Equilibra, en base al resultado del último llamado, "la demanda volvió a la tasa fija corta". "La nueva LECAP a 43 días concentró el 61% de lo adjudicado: la mayor proporción de tasa fija desde el 11 de febrero y el plazo mínimo más corto desde mediados de enero. Cortó al 2,1% TEM, en línea con el mercado secundario", señala la consultora.

Sigue la demanda de Bonares

Según indica la consultora, en el tramo dólar, el AO27 alcanzó el tope de emisión de u$s350 millones en primera vuelta y u$s100 millones en segunda, cortando al 5,04% nominal anual, en línea con el mercado secundario.

El AO28, en cambio, completó la primera vuelta (u$s350 millones), pero en la segunda sólo captó u$s48 millones de un máximo de u$s100 millones, al 8,44%. Entre el AO27 y el AO28, el Gobierno ya lleva emitidos más de u$s2.250 millones.