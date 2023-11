Marcos Victorica: "Cualquier ahorrista argentino puede invertir en storage en Estados Unidos"

Mediante una videoconferencia desde Miami, Victorica cómo creó la compañía y qué oportunidades ofrece a los inversores: “Cuando uno viene a un país como Estados Unidos, no hay que tener miedo de hacer cosas nuevas. No está todo inventado. Nosotros inventamos un producto: combinamos distintas cosas que ya existen. Mi visión fue abrir una puerta para la gran masa de inversores latinoamericanos que no saben cómo invertir en Estados Unidos, en real estate de manera automática, sin riesgo y sin saber del tema. Hay inversores chicos y grandes. Encontramos la industria más importante y más estable, que es el storage. Cuando vi eso, pensé que era el producto para abrir la avenida que permita a cualquier ahorrista latinoamericano invertir. A eso le agregamos un contrato de alquiler con renta fija con nosotros”.