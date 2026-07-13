El riesgo país se mantiene arriba de los 400 puntos, mientras los ADRs suben hasta 3% + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos retroceden luego del desembolso de unos u$s2.500 millones en intereses, en una rueda de escaso volumen tras el fin de semana largo.

Cómo operan los mercados este lunes 13 de julio. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares arrancan la semana con leves bajas, tras el pago de cupones por u$s2.500 millones, mientras los inversores siguen de cerca la escalada de tensión en el estrecho de Ormuz. En una rueda de escaso volumen por el regreso tras el fin de semana largo y la final del Mundial 2026, el foco del mercado ya se traslada al dato de inflación que publicarán este martes Argentina y Estados Unidos, una referencia clave para los activos financieros.

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Así, los títulos en moneda dura operan mixtos, con caídas de hasta 0,4% encabezadas por el Global 2030, seguido del Bonar 2035 (-0,3%) y el Global 2035 (-0,2%). Mientras que, suben hasta 1,2% el Global 2035, seguido del Global 2036 (0,5%) y el Bonar 2030 (0,2%). El riesgo país, medido por el J.P Morgan, se sostiene en 405 puntos básicos.

Los inversores comenzaron a recalibrar sus expectativas para la segunda mitad del año luego de que el Gobierno presentara su programa financiero para 2026-2027 y concretara el pago de unos u$s4.200 millones en intereses y amortizaciones de deuda en moneda extranjera. El nuevo escenario combina una mejora en el perfil financiero del Tesoro con la expectativa de una mayor reinversión de esos dólares en activos locales, aunque persisten las dudas sobre la evolución de la actividad económica, la inflación y el tipo de cambio.

El esquema diseñado por el Palacio de Hacienda contempla cubrir las necesidades financieras de 2026 y buena parte de 2027 mediante una combinación de financiamiento de organismos multilaterales, colocaciones en el mercado local y otras fuentes alternativas, evitando una emisión temprana de deuda externa.

S&P Merval y ADRs El S&P Merval cae 0,3% a 3.270.018,34 puntos. Las acciones descienden hasta 2% encabezado por el Banco BBVA, seguido del Banco Macro (-1,9%), Loma Negra (-1,5%) y Metrogas (-1,5%).

En tanto, los ADRs operan con mayoría de subas de hasta 3% liderados por YPF, Pampa Energía (1,4%), Mercado Libre (1,18%), Transportadora Gas del Sur (0,9%) y Cresud (0,6%).