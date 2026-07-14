Crece la expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina: qué lugares recorrería y cuál sería la fecha prevista + Agregar ámbito en









Según trascendió de fuentes eclesiásticas, el Pontífice llegaría al país en noviembre, tras una escala en Uruguay. Buenos Aires, Córdoba y Luján integrarían el recorrido, aunque la Santa Sede aún no confirmó oficialmente el itinerario.

Crece la expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina: qué lugares recorrería y cuál sería la fecha prevista.

La esperada visita del papa León XIV a Argentina comienza a tomar forma. Pese a que el Vaticano todavía no anunció oficialmente el viaje apostólico, en las últimas semanas crecieron las confirmaciones provenientes de fuentes eclesiásticas que ubican al país dentro de la gira sudamericana prevista para noviembre.

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Según reveló el periodista Carlos Pagni, citando fuentes del Episcopado argentino, el Pontífice arribaría al país el 8 de noviembre, luego de visitar Uruguay. La fecha coincide con las versiones que desde hace semanas circulan en ámbitos vaticanos sobre un recorrido que incluiría Perú, Uruguay y Argentina.

La gira ya tiene una escala confirmada: Perú anunció oficialmente que recibirá a León XIV durante la primera quincena de noviembre. En ese contexto, fuentes eclesiásticas sostienen que el viaje continuará por Uruguay y luego por la Argentina, donde el Papa permanecería alrededor de tres días como parte de una agenda que todavía se encuentra bajo organización.

El itinerario que se analiza De acuerdo con la información que manejan fuentes vinculadas a la organización del viaje, León XIV desarrollaría actividades en tres puntos principales del país.

En Buenos Aires encabezaría un acto multitudinario en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde mantendría un encuentro con la comunidad universitaria y fieles.

También se evalúa un encuentro con representantes de la sociedad civil en el Teatro Colón. Sin embargo, esta actividad todavía no está confirmada. Según trascendió, fue ofrecida por el Gobierno porteño y permanece bajo análisis del Vaticano. La agenda continuaría con una visita pastoral a Córdoba y culminaría con una misa masiva en la Basílica de Luján, que aparece como el escenario elegido para el cierre de la visita. Qué está confirmado y qué falta Hasta el momento, el Vaticano no difundió el programa oficial del viaje, por lo que ni las fechas ni las actividades fueron confirmadas públicamente por la Santa Sede. No obstante, distintas publicaciones periodísticas y fuentes eclesiásticas coinciden en que la gira sudamericana se realizará durante la primera quincena de noviembre y que Argentina formará parte del recorrido junto con Perú y Uruguay. De concretarse, será la primera visita de León XIV a Argentina y la primera de un pontífice al país desde la realizada por Juan Pablo II en 1987, ya que Francisco nunca visitó su país natal durante su pontificado.

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