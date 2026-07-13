Deuda: Economía sale a renovar casi $3 billones y debuta el AO29 para captar más dólares

La Secretaría de Finanzas anunció que ofrecerá una Lecap, un Boncer, un bono atado a la tasa TAMAR, tres instrumentos dólar linked y el nuevo Bonar 2029. Si bien los vencimientos en pesos no representan un desafío significativo, el mercado seguirá especialmente la demanda y la tasa que convalide el Tesoro por el título en moneda dura.

Economía buscará renovar vencimientos por casi $3 billones con un menú que combina tasa fija, CER, TAMAR y cobertura cambiaria, mientras el mercado pondrá el foco en el debut del Bonar 2029.

El Ministerio de Economía volverá este miércoles al mercado para afrontar vencimientos por casi $3 billones , concentrados principalmente en la Lecap S17L6 . Aunque el monto luce manejable frente a la liquidez disponible , la licitación tendrá como principal novedad el debut del Bonar 2029 (AO29) , con el que el Gobierno buscará captar dólares de inversores locales y avanzar con su programa financiero.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 , mientras que la liquidación de los instrumentos adjudicados se realizará el viernes 17 de julio. Además, el jueves habrá una segunda vuelta para el AO29 , que permanecerá abierta hasta las 13 y permitirá colocar hasta u$s150 millones adicionales al precio de corte definido en la primera rueda.

En pesos a tasa fija , Finanzas reabrirá la Lecap con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6) . A su vez, para quienes busquen cobertura frente a la inflación , ofrecerá el Boncer cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2028 (TZXM8).

El menú se completará con el bono a tasa variable TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28) . De esta manera, el Tesoro volverá a presentar alternativas de tasa fija, inflación y tasa bancaria, en un contexto en el que el mercado evalúa la trayectoria de los rendimientos en pesos y la liquidez del sistema financiero.

Por otro lado, la licitación incluirá tres títulos vinculados a la evolución del dólar oficial . Finanzas reabrirá la letra dólar linked con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (D31G6) y el bono con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TZVD8) , mientras que incorporará un nuevo instrumento cero cupón con vencimiento el 10 de mayo de 2027 (TZVY7).

Estos bonos estarán denominados en dólares, aunque serán suscriptos y pagados en pesos según el tipo de cambio de referencia correspondiente. Así, el Tesoro buscará absorber parte de la demanda de cobertura cambiaria mediante instrumentos propios, luego de las intervenciones oficiales sobre la curva dólar linked.

El debut del AO29 concentra la atención

Sin embargo, el principal foco estará puesto en el nuevo Bonar 2029, que tendrá vencimiento el 31 de octubre de ese año, pagará una tasa nominal anual del 6% y distribuirá intereses mensualmente. Además, las ofertas deberán integrarse en dólares estadounidenses, al igual que ocurrió con los AO27 y AO28.

A diferencia de las primeras colocaciones de esos títulos, el Gobierno resolvió no establecer un límite específico para la primera vuelta del AO29, aunque la emisión tendrá un cupo global de u$s2.000 millones. La decisión apunta a captar parte de los fondos que recibieron los inversores tras el reciente pago de capital e intereses de los bonos Globales y Bonares.

Hasta el momento, Finanzas ya completó los cupos de u$s2.000 millones previstos para el AO27 y el AO28. Por lo tanto, el lanzamiento del nuevo bono busca sumar los u$s2.000 millones restantes del objetivo de u$s6.000 millones de emisiones en el mercado local contemplado por Economía para financiar los compromisos en moneda extranjera de 2026.

En este marco, el mercado observará tanto el volumen de dólares ofrecido como el precio y el rendimiento de corte. La referencia inmediata será el AO28, cuya tasa anual efectiva descendió hasta el 7,56% en la última colocación, mientras que el AO29 incorpora un vencimiento que se extiende más allá del actual mandato presidencial y, por lo tanto, podría requerir un mayor rendimiento.

Vencimientos acotados y liquidez disponible

En el tramo en pesos, en cambio, la licitación no aparece como una prueba especialmente exigente. Según PPI, los vencimientos rondan los $3 billones y se explican principalmente por la LECAP S17L6, mientras que el Tesoro contaba con depósitos por $7,2 billones en el Banco Central al 6 de julio.

“Con tasas de corto plazo que permanecen en niveles relativamente bajos y una liquidez del sistema que, por el momento, no luce comprometida pese a la intervención sobre la curva de bonos dólar linked, estaremos especialmente atentos a los instrumentos que Finanzas decida ofrecer”, señalaron desde la sociedad de bolsa.

Además, el llamado se produce después de que la última licitación de junio dejara cerca de $3 billones en el mercado. En aquella operación, el Tesoro recibió ofertas por un valor efectivo de $14,93 billones y adjudicó alrededor de $14,44 billones, por debajo de los vencimientos que debía afrontar.

Por eso, más que por la capacidad de renovar los compromisos inmediatos, la atención estará puesta en la distribución de la demanda entre tasa fija, CER, TAMAR y cobertura cambiaria. No obstante, el resultado del AO29 será la principal señal de la jornada, ya que permitirá medir cuánto de los dólares pagados por el Tesoro permanece dentro del mercado local y a qué costo el Gobierno puede continuar financiándose en moneda dura.