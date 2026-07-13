Protegé tus dólares de viaje: por qué usar tarjetas físicas en el exterior puede ser un riesgo + Agregar ámbito en









Antes de salir del país, lo mejor es recordar un hábito que puede evitar inconvenientes y pérdidas durante la estadía.

Con el incremento de los fraudes, es fundamental adoptar las medidas de pago más seguras. Magnific

El hecho de viajar al exterior implica organizar el presupuesto, elegir el medio de pago más conveniente y tomar todos los recaudos necesarios para cuidar el dinero. Aunque la mayoría de los turistas elige abonar con tarjeta, la realidad es que los especialistas recomiendan prestar atención a ciertos hábitos que pueden exponer los datos financieros.

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En los últimos años, el crecimiento de las billeteras digitales modificó la forma de pagar en muchos destinos turísticos. Pero a pesar de ese cambio, siguen existiendo las maniobras de fraude con tarjetas, especialmente en comercios con gran circulación de visitantes, lo que obliga a reforzar las medidas de seguridad antes y durante el viaje.

El avance de los pagos digitales transformó la forma en que millones de personas hacen sus compras fuera de su país. Magnific Los riegos más frecuentes de utilizar tarjeta física en el exterior Las tarjetas físicas suelen ser el principal objetivo de los ladrones, ya que así es más fácil obtener datos bancarios de manera ilegal. En ciudades con fuerte movimiento turístico, algunas modalidades de estafa todavía se repiten y pueden generar pérdidas económicas si el usuario no detecta el problema a tiempo.

Uno de los métodos más habituales se da cuando el cliente entrega la tarjeta y el empleado la lleva a otro sector del comercio. Ese breve lapso alcanza para fotografiar ambos lados del plástico, copiar la información o incluso cambiar la tarjeta por otra de apariencia similar.

También existen terminales de cobro modificadas que almacenan los datos del chip o de la banda magnética. En algunos casos, esos dispositivos registran además el PIN ingresado por el usuario, lo que facilita posteriores operaciones fraudulentas. Incluso suele pasar que se aplican cargos en una moneda distinta de la informada o duplicar consumos sin que el turista lo advierta en el momento.

Frente a ese escenario, los pagos digitales son cada vez más populares, de hecho, según The Global Payments Report las billeteras digitales ya concentran el 70% de todas las transacciones digitales del mundo y las proyecciones estiman un crecimiento promedio del 21% anual hasta 2027. En América Latina, mercados como Argentina, Brasil y Chile muestran una fuerte expansión de estos sistemas, con alternativas como los pagos mediante QR o Pix, que evitan entregar la tarjeta al comercio y reducen la exposición de los datos financieros. Para quienes planean un viaje internacional, estas herramientas pueden marcar una diferencia importante al momento de proteger el dinero. Magnific Consejos para proteger tus dólares en el viaje Los especialistas aconsejan incorporar medidas tanto antes como durante las vacaciones para disminuir la posibilidad de sufrir un fraude financiero. Entre ellas se encuentran: Mantener siempre la tarjeta a la vista durante el pago y solicitar que la operación se realice frente al cliente

Evitar terminales de cobro dañadas, con pantallas defectuosas o conexiones improvisadas

Priorizar pagos contactless, QR o billeteras digitales antes que operaciones mediante banda magnética

Activar notificaciones instantáneas para recibir un aviso por cada compra realizada

Verificar el importe y la moneda antes de confirmar cualquier transacción

No hacer operaciones bancarias desde redes Wi-Fi públicas y optar por datos móviles o conexiones seguras

Configurar límites diarios de consumo para reducir el impacto económico frente a un eventual uso indebido

Revisar los movimientos de la cuenta con frecuencia durante toda la estadía Las billeteras digitales también permiten llevar un mayor control sobre cada gasto, ya que registran las operaciones en tiempo real y ofrecen herramientas para bloquear pagos o suspender el servicio desde la aplicación en caso de detectar una actividad sospechosa. Además, disminuye el intercambio físico del medio de pago, ya que los códigos QR tienen amplia aceptación y el usuario solo necesita escanear el código desde el celular.

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