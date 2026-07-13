Dólar: el BCRA compró el mayor monto en 30 ruedas y se quedó con el 57% del volumen del MLC

La autoridad monetaria adquirió u$s280 millones y elevó el saldo comprador de julio a u$s767 millones. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s517 millones, afectadas por el pago de deuda y por el impacto negativo del oro.

El BCRA compró el mayor monto en 30 ruedas y absorbió más de la mitad del volumen del mercado oficial, aunque las reservas volvieron a caer por el impacto de pagos y valuación.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este lunes 13 de julio y tuvo su mayor intervención en 30 ruedas en el mercado oficial de cambios . En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s280 millones, en una jornada con un volumen operado de apenas u$s493 millones , por lo que se quedó con el 57% del total negociado.

De esta manera, el BCRA elevó el saldo comprador de julio a u$s767 millones , mientras que las compras acumuladas en 2026 ascendieron a u$s11.745 millones . Además, la autoridad monetaria encadenó 125 ruedas consecutivas con saldo positivo , en una dinámica que volvió a mostrar una presencia oficial más marcada que en las últimas jornadas.

En paralelo, las reservas internacionales brutas cayeron u$s517 millones y finalizaron en u$s48.205 millones. Así, el stock se mantuvo por encima de los u$s48.000 millones, aunque volvió a alejarse del máximo reciente alcanzado la semana pasada , cuando había superado los u$s49.000 millones y tocado el nivel más alto desde 2019.

La caída estuvo explicada, en parte, por el impacto negativo de las valuaciones . En este sentido, el oro retrocedió 2,62% y habría restado cerca de u$s185 millones al valor contable de las tenencias del Central . A su vez, el euro cayó 0,30% frente al dólar y la libra bajó 0,47% , mientras que el yuan se depreció 0,05% y el yen retrocedió 0,47%.

Por eso, aunque el BCRA realizó la mayor compra diaria en más de un mes, el movimiento no alcanzó para evitar una baja del stock bruto . En consecuencia, el mercado seguirá mirando si el fuerte saldo comprador de la rueda puede sostenerse en las próximas jornadas, una vez procesado el impacto de los pagos de deuda y de la valuación de activos externos.

Estabilidad cambiaria con señales de intervención

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la semana pasada, pese a haber estado reducida por los feriados, volvió a estar dominada por la dinámica cambiaria y las señales de intervención oficial. Según la sociedad de bolsa, el dólar oficial terminó prácticamente sin cambios respecto del viernes previo, aunque esa estabilidad ocultó una rueda con volatilidad intradiaria y movimientos alternados.

En ese contexto, PPI remarcó que siguieron apareciendo señales de mayor oferta oficial de cobertura. Aunque los últimos datos monetarios sugieren que la intervención del BCRA en instrumentos dólar linked se moderó el 2 y 3 de julio, los volúmenes operados continuaron en niveles elevados y el interés abierto de futuros volvió a expandirse con fuerza.

Además, PPI estimó que en junio las ventas de títulos dólar linked por parte del BCRA en el mercado secundario llegaron a u$s2.304 millones, mientras que en los primeros tres días de julio alcanzaron u$s370 millones. A la vez, señaló que el interés abierto en futuros acumuló una expansión de u$s1.210 millones en 12 de las últimas 13 ruedas, con u$s516 millones solo en julio.

Dólares: baja el mayorista y sube la brecha

En el frente cambiario, el dólar mayorista retrocedió 0,40% y cerró en $1.482 para la venta. Con este valor, la cotización quedó 20,24% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.814,21.

Entre los dólares financieros, el MEP cayó 0,20% hasta $1.519,76, mientras que el contado con liquidación subió 0,50% y terminó en $1.568,05. En tanto, el dólar blue avanzó 0,66% y cerró en $1.520. Así, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 2,56%, mientras que el canje cerró en 3,18%.

Futuros y tasas: la curva operó en baja

En futuros, la curva mostró bajas generalizadas. Julio cayó 0,37%, agosto retrocedió 0,36%, septiembre bajó 0,39% y diciembre perdió 0,27%. En promedio, la variación de la curva fue negativa en 0,38%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de julio quedó en 1,25% mensual, equivalente a 15,05% anualizado, mientras que la de agosto se ubicó en 1,61% mensual, o 19,35% anualizado. En paralelo, el volumen operado en futuros bajó de u$s1.004 millones a u$s744 millones.

En pesos, la TAMAR se mantuvo en 21,94%, mientras que la BADLAR bajó de 21% a 20,50%. En este marco, la combinación de un mayor saldo comprador del BCRA, futuros en baja y dólar mayorista en retroceso dejó una señal de menor presión inmediata, aunque la demanda de cobertura sigue como una variable clave para las próximas ruedas.

Así, la rueda dejó una foto cambiaria más favorable para el Central, que compró el mayor monto en 30 ruedas y absorbió más de la mitad del volumen del MLC. Sin embargo, la baja de reservas mostró que la acumulación de divisas todavía convive con el impacto de pagos, valuación y movimientos financieros sobre el stock bruto.