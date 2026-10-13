Andrés Jacob: "En logística, las decisiones son a largo plazo"

El CEO de Bahía Grande analizó la importancia de articular políticas con visión estratégica en el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El CEO de Bahía Grande , Andrés Jacob , analizó la importancia de tener una visión estratégica para resolver los desafíos logísticos que plantea Argentina durante su participación en el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

En la charla moderada por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli , Jacob presentó a Bahía Grande como “una empresa de logística marítima” y expresó: “Tenemos cinco offshore operando, dos dedicado a la construcción del proyecto de Southern Energy y otro en Argentina LNG ”.

“En estos últimos 15 años hemos hecho todos los trabajos, desde atención de plataformas, soporte a monoboya y construcción liviana”, amplió y consideró que el objetivo “ no es solamente ser un proveedor, sino aportar valor a la cadena y ser parte de la discusión o el diseño de nuevas propuestas ”.

Jacob coincidió en que la articulación entre los distintos actores de la cadena de valor “es fundamental” y planteó: “ Venimos de una relativa estabilidad de muchos años, con un crecimiento muy moderado. Las decisiones logísticas implican decisiones de largo plazo, involucran a distintos actores y por eso es importante hacer la proyección ”.

“ Si hubiera una mesa de trabajo, es importante que participen niveles de decisión que puedan ver no solo problemas coyunturales de este momento, sino las proyecciones de lo que hay que resolver a tres, cinco o diez años , porque lleva tiempo llegar a las soluciones más óptimas”, opinó sobre la conformación de un ámbito de diálogo.

La importancia de la cooperación y la eficiencia

Por otra parte, el referente de Bahía Grande se refirió a la necesidad de cooperar y recordó que “cuando empezamos, no teníamos experiencia en el GNL, entonces buscamos algún socio que tuviera la experiencia para dar la mejor solución y encontramos a Svitzer, una de las empresas de remolcadores más importantes del mundo”.

También puso el foco en la competitividad de las diferentes soluciones logísticas. “Nosotros empezamos hablando con YPF sobre las posibilidades por vía marítima de la logística de arena, pero es un tema también de integración. Uno puede tener una eficiencia relativa en un barco, en tiempos de carga, transporte o consumo, pero es solo una pata", indicó.

"Después necesita la logística de carga y descarga eficiente. En ese momento, el costo del buque no llegaba a ser un 30% del costo total. Después es la carga, descarga y el transporte hacia el destino. En su momento no era competitivo frente al camión, tal vez por un tema de escala, pero también por infraestructura. Tampoco estaban las realidades concretas de llevarlo a cabo”, señaló.