Luis Vacazur: "Si no hay políticas de Estado, ¿qué minera va a venir a poner plata acá?" + Agregar ámbito en









El proveedor minero de la Puna – GVH puso el foco en la necesidad de consensos durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El proveedor minero de la Puna – GVH, Luis Vacazur, analizó el panorama del sector e instó a buscar soluciones.

El proveedor minero de la Puna – GVH, Luis Vacazur, analizó el panorama del sector al participar del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Vacazur señaló que GVH “es una empresa de origen indígena, de línea coya en la Puna salteña”. “Hemos tenido la posibilidad de trabajar en la única actividad económica que funciona en la región y nuestra mayor responsabilidad social empresaria fue crear la primera cámara pyme del país de pueblos originarios para poder incluir a los proveedores nativos de la Puna en el desarrollo de la minería”.

“Estamos haciendo principalmente la actividad logística, con materia prima y litio. Tenemos habilitación internacional, somos importadores y estamos trabajando para agrandar el parque móvil”, señaló.

El armado de la cadena de valor Con respecto a la cadena de valor, sobre todo en el caso del litio, Vacazur manifestó: “Nosotros ya ganamos. En el 1500 venían a sacar el oro y se lo llevaban. Hoy hay políticas de Estado y las cámaras que trabajan defendiendo a los proveedores locales que trabajan. Ya hay un avance”.

“La solución siempre está, el dinero está. Va a seguir llegando. Las operadoras mineras ya ganaron con el RIGI y ahora hay que buscar la forma de garantizar que las divisas lleguen realmente y queden acá”, observó y sentenció: “Si no hay políticas de Estado, ¿qué minera va a venir a poner plata acá? Y si no hubiera divisas, no estaríamos discutiendo acá. Lo que se hizo bien o mal, ya se hizo. Ahora trabajemos”.

Más herramientas para una mayor competitividad Pensando en la competitividad, Vacazur planteó: “Así como se pueden generar herramientas para las mineras, ¿por qué no para el proveedor argentino? Porque la lucha no es entre el catamarqueño, jujeño, salteño y porteño. La lucha es complementación de proveedores para poder competir”. “Argentina va a empezar a hacer minería a escala mundial y nos tenemos que preparar de otra manera. Ver de qué manera tenemos servicios secundarios, contratistas y subcontratistas para competir con China, con Chile”, indicó. Y concluyó: “No es fácil porque ellos tienen la carga impositiva muy baja. Un camión que vale 200.000 dólares acá, en Perú vale 120.000. ¿Cómo competís con un país que es netamente minero, con años de experiencia y baja carga impositiva? Hay que ir preparando, mirando más allá y complementar para una minería que toma escala mundial”.

Temas Energía

Minería

Puna

RIGI