Manuel Gómez Bello: "El desarrollo de la cadena de valor es responsabilidad de todos"

El presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros, resaltó la importancia de articular entre los actores durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros, Manuel Gómez Bello, analizó la importancia el desarrollo de la cadena de valor.

El presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros , Manuel Gómez Bello , analizó la importancia el desarrollo de la cadena de valor en medio de la transición energética durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

En el ciclo, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli , Gómez Bello resaltó que la Federación surgió a partir de “ un grupo de empresarios que empezamos a detectar las mismas problemáticas ”.

En esa línea, reconoció que fue complejo concertar “los desencuentros y los muchos encuentros” de las provincias. “Trabajamos sobre las necesidades comunes y después trabajamos las otras. Y nos dimos cuenta la fuerza de cada provincia ”, valoró.

De cara al avance de los proyectos, Gómez Bello consideró que “primero la oportunidad tiene que existir y para eso tienen que estar las compañías”. “Ya pasamos esa etapa y ahora es momento de tener la responsabilidad de tomar la oportunidad. Para eso venimos trabajando desde Salta, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz y San Juan en estar preparados ”, resaltó.

En tal aspecto, apuntó: “Primero hay que identificar qué tan cerca o lejos estamos de lo que necesita la compañía. Hicimos acuerdos con colegios de contadores para prepararnos y eso fue dando, junto con las normas provinciales, la participación de cada proyecto”.

El desarrollo de la cadena de valor

“El litio nos ayudó al renacimiento de la minería y ahí ya estaban proveedores, normas y alianzas estratégicas. En las provincias mineras pudimos hacer obras en conjunto las obras importantes o de mayor envergadura”, precisó el presidente de la Federación.

Así, destacó que “fueron alianzas estratégicas que permitían transferencias de tecnología y de conocimiento entre el chico y el grande, teniendo en cuenta cómo trabajar en cada localidad”.

Sobre este punto, concluyó: “El gran contrato no tiene que morir en el contratista, sino que claramente tiene que haber una responsabilidad que es la que le pedimos a la compañía minera. Somos responsables igual que ellos del desarrollo de la cadena de valor. Todo eso permite que uno pueda estar preparado”.

Un futuro prometedor que necesita un plan

Consultado por una eventual ley de proveedores mineros, Gómez Bello expresó: “Creo que la están resolviendo de a poco las provincias, que son las que tienen los recursos, las que aprueban el permiso y marcan cómo hacerlo. Están trabajando bastante bien, dando oportunidades y apoyando con capacitaciones cuando es necesario”.

En cuanto al RIGI, consideró que “fue una herramienta que incentivó la inversión y todos la hemos acompañado en distintas maneras”, aunque advirtió: “Es importante de cómo la compañía minera es consciente de los beneficios que tiene y de la participación que le va a dar al empresariado local, provincial y nacional”.

“A la minería hay que cuidarla. Viene una etapa donde tenemos que ser cuidadosos, donde las expectativas están sumamente arriba. Los millones todavía no están y la necesidad del país es fuerte y es grande. Que la minería siga siendo pensada con la gente adentro y prepararnos con las capacidades para que sea una realidad. Para eso, hay que tener un plan”, concluyó.