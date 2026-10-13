Nicolás Ramos: "Hay que tratar de evitar la conexión del sector IT con el mundo de la tecnología operacional" + Agregar ámbito en









El Ciberseguridad, Automatización e Inteligencia Artificial de EY Argentina analizó las estrategias en ciberseguridad durante el noveno panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El Ciberseguridad, Automatización e Inteligencia Artificial de EY Argentina, Nicolás Ramos, destacó la importancia de tener una buena estrategia en ciberseguridad

El Ciberseguridad, Automatización e Inteligencia Artificial de EY Argentina, Nicolás Ramos, analizó la importancia de tener una buena estrategia en ciberseguridad durante el noveno panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli.

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Ramos indicó que EY es una compañía internacional que “brinda servicios de consultoría y auditoría e impuestos para la industria”. “Mi campo de acción es ayudar desde el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y desde ciberseguridad”, expresó.

La ciberseguridad en Argentina y el error humano En tanto, Ramos planteó: “A veces pensamos que en Argentina estamos lejos y que le va a pasar a economías más desarrolladas, pero hay clientes que han sido hackeados. La seguridad ya está en el foco, pero muchas veces la premura del proyecto por poder avanzar relega la entrada de la ciberseguridad y suceden estos ataques que pueden detener la operación”.

“El eslabón humano pasa a ser uno de los más importantes en la cadena de seguridad”, sostuvo el referente de EY y contó que este error humano se da “porque los sistemas evolucionaron un montón y hoy en día pueden convencer a una persona de realizar una actividad que permita ingresar a un sistema u obtener una contraseña”.

Seguridad por capas Al mismo tiempo, Ramos explicó que “la idea de proteger una planta o un yacimiento funciona hace años”, trayendo a la mesa el concepto de “seguridad por capas”. “Es un modelo que separa a las redes que operan la máquinas en el pozo de las que obtienen información y de las que muestra esa información al usuario final”, destacó.

Sobre por qué se utiliza así, indicó que se da porque “es muy probable que la amenaza entre por un correo electrónico por una red corporativa”. “Entonces hay que tratar de evitar la conexión directa del sector IT con el mundo de la tecnología operacional”, remarcó y aclaró: “Esa separación se logra a través de este modelo de capas de firewall, elementos de red. No solo aplica a la IA, sino a cualquier software que es susceptible de tener una debilidad o vulnerabilidad”. “Todos los fabricantes para yacimientos, pisos de planta o refinería, empiezan a meter dentro de sus componentes pequeñas piezas de software. No hay que olvidarse de eso, que pueden ser susceptibles. Ahí vemos que es un mundo que no está tan explorado como la ciberseguridad en IT. En OT, la gente está más dedicada a que la operación no se interrumpa”, advirtió.

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