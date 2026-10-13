Roberto Lino Blanco: "Tenemos que crear una mesa del supply para alinear a todos los sectores" + Agregar ámbito en









El consultor y especialista arenas para Vaca Muerta puso el foco en el suministro al participar del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El consultor y especialista arenas para Vaca Muerta, Roberto Lino Blanco, pidió por "una mesa del supply".

El consultor y especialista arenas para Vaca Muerta, Roberto Lino Blanco, puso el foco en la necesidad de una visión estratégica para alinear la producción con el suministro en el sector durante su paso por el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli.

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Blanco explicó que comenzó con la consultoría hace algunos años, con el foco puesto en “buscar soluciones para desarmar el famoso cuello de botella del supply de Vaca Muerta”. “Empezamos por el tema de la arena, que este año utilizará 6 millones y hacia 2030 12 millones. Y de ahí surgieron oportunidades”, contó, aunque aclaró que “la logística no son solo los materiales, sino la gente y los servicios”.

“Trabajo con ecosistemas locales y lanzaremos la Mesa de la Energía en el Parque de la Innovación, buscando colocar al ecosistema pyme en Vaca Muerta. Porque el 78% que prestan servicios a las operadoras son pymes y de ese número, el 56% son de CABA y primer anillo del AMBA. Hacemos esto porque cuesta mucho vincularse”, planteó.

Se necesita mayor integración en Vaca Muerta Al analizar los desafíos del sector, Blanco consideró que “falta la integración que se consiguió para la evacuación” y propuso la creación de “una mesa del supply”. “Es fundamental que esas operadoras que hoy van a hacer el desarrollo nos puedan decir a los que articulamos parte de la cadena de valor qué necesidades tienen para consolidarlas y buscar las eficiencias”, argumentó.

En esa línea, planteó que “hoy el sistema trabaja en silos” y apuntó: “Cada operadora está buscando una solución que no termina de ser superadora porque le falta escala. Lo que se logró en evacuación lo tenemos que lograr en supply. Eso incluye a recursos humanos, arena, servicios. Si logramos ese clúster y nos sentamos en una mesa, como fue la de Vaca Muerta, eso nos va a permitir alinearnos”.

La falta de escala y la infraestructura A su turno, Blanco sentenció: “Necesitamos escala. Hoy está desde el punto de vista de la producción, pero se tiene que traducir en supply. No podemos ser eficientes, si esto no se equipara. Así, se generan ineficiencias que generan esa falta de competitividad que se menciona a veces”. Con respecto a la arena, sostuvo que “la infraestructura actual no soporta los volúmenes incrementales que vamos a mover y la actividad portuaria no está preparada para mover esa cantidad de graneles”. Así, señaló que “el multimodal es una opción interesante para explorar algo que va a terminar siendo complementario con la parte ferroviaria y los bitrenes para ir a un sistema mucho más virtuoso que el que tenemos hoy”.