Julián Colombo: "Las oportunidades de negocio que hay en Argentina son impresionantes"

"Cuando uno le saca la coyuntura o cuando uno le saca las cosas del contexto del día a día, Pacto de Mayo sí, Pacto de mayo no; devaluación sí, devaluación no; inflación, las cosas que realmente importan, que subyacen por abajo, realmente son muy buenas. ¿Cómo se gestiona? Intentando sacar el brillo de las joyas que hay debajo de esas complejidades", valoró.

"Creo que nuestro rol desde la compañía es el de no perder ese norte, de tener ese objetivo final y ver que cuando los equipos van para ahí estamos bien", manifestó al respecto. "Tenés que motivar a la gente, te tienen que ver convencido de lo que vos predicas y uno tiene que tener las manos en el fuego y todo el tiempo estar trabajando", aseveró el jerarca.

Fragmento - Julian Colombo.mp4

"Ya no existe más eso de cuando yo era chico que algunos papás de mis amigos trabajaban hace 30 años en un banco y el objetivo laboral era hacer carrera", aseveró Colombo. "Hoy la gente trabaja 6 meses en un lugar, 1 año en otro, y no es porque los echan o porque son malos. Hoy los chicos de 20 años ya no tienen esa idea", consideró.

En ese sentido, señaló que esto supone "un desafío gigante" a la hora de retener el talento que es capaz de sumarle creatividad y valor a la empresa.

"Con el trabajo remoto no solamente competís con empresas de Buenos Aires o Argentina, sino que competís con empresas de Europa y de Estados Unidos, porque la persona se conecta con una computadora y puede trabajar para todo el mundo", reflexionó sobre la adaptación a nuevos cambios laborales a nivel global.

"Las personas jóvenes están abiertos a un abanico de posibilidades que es gigantesco, tanto geográficamente como en el hecho del recambio constante", remarcó Colombo y dijo que esto representa un reto como empleadores para evitar que la personas cambien de compañía.

La innovación dentro de la compañía

Al tocar el tema de la innovación, Colombo sostuvo que para BITSO es "una obligación" debido al sector en el que se encuentra, ya que "deben ganarse su lugar" en el mercado. "Nosotros somos los nuevitos en esto", añadió.

Por otro lado, Colombo puntualizó que en Argentina solo 1 de cada 10 argentinos tuvieron criptomonedas en el último tiempo, y que ahí existe un desafío para el segmento de acercar "un mundo que vive en el futuro" al grueso de la población. "Todavía tenemos que captar a un 90% de personas que no saben lo que son las criptos, le tienen miedo o piensan que no son seguras", deslizó.

En ese sentido, dijo que el sector de las finanzas existe "hace muchísimo tiempo" y que la mayoría de las personas se encuentran integradas directa o indirectamente, pero que allí "las criptos son innovadoras per se", son un mundo nuevo. "El quid, o la razón de ser, es que vos podés mover dinero desde la Argentina a Francia, o Japón, o Canadá en segundos y pagando centavos, eso no lo podés hacer ni con un banco ni con un broker", comentó.

"Nacimos digitales, pero todavía tenemos que seguir usando muchas cosas del mundo tradicional y muchas funcionan bien", resaltó por su parte el CEO de BITSO, quien reconoció que uno de los grandes "defectos" que tiene el sector es dar por sentado que la población general tiene el mismo conocimiento del mundo cripto que quienes trabajan en él.

"Vos te ponés a conversar con alguien de cripto, y de repente te das cuenta de que a los cinco minutos no te está siguiendo un pomo", se sinceró el CEO. "Ahí es donde yo invierno parte de mi tiempo con los equipos en como hacerlo entendible", adicionó.

"Yo intento seguir, al menos una hora por día, las cosas nuevas que pasan y los protocolos que salen y las criptomonedas nuevas que van surgiendo todos los días, y es dificilísimo, tenemos personas en la compañía que se dedican solamente a leer los papers nuevos de las cosas que van saliendo, porque no le podés seguir el ritmo, porque es descentralizado al 100%", contó.

"Trabajamos 100% remoto"

BITSO nació de las manos de las criptomonedas como una compañía completamente digital, y según su CEO trabajan de manera 100% remota. "Somos una compañía que todos sus datos están en servidores, no tenés cosas físicas", comentó. No obstante, indicó que en el backend, hay cosas que se siguen haciendo de manera algo analógica.

"Hay un segmento de clientes que le dedicamos muchísimo tiempo que son los clientes corporativos, que todavía quieren en vez de meterse en el teléfono, levantarlo y tener un agente de cuenta que les conteste y que sea responsable por los depósitos o las transferencias que mandaron", relató.

Acerca del problema energético que presenta el minado de criptomonedas con el minado, Colombo dijo que "el mundo cripto está muy preocupado por esto", y que se encuentra trabajando en "escalar" la tecnología para validar la cantidad de transacciones sin que esto suponga un aumento de consumo energético.

"Inclusive en nuestro país, en Tierra del Fuego hubo momentos en que el 50% de consumo de energía de la isla era en granjas de minería cripto", subrayó.

"Algunas cripto ya pasaron del mecanismo de prueba de trabajo, que es una computadora intensivamente probando y probando, a prueba de stake, que es otro método para validar, donde una persona pone sus criptomonedas como un seguro y las deja puestas ahí para validar que la red sea segura. Todos estos métodos son mucho más eficientes en el tema del consumo energético", continuó.

Asimismo, hizo saber que "la fiebre del dólar que los argentinos tienen se trasladó al mundo cripto. Argentina es uno de los principales países de tenencia de criptomoneda del mundo, pero es algo raro, porque no compran Bitcoin, compran dólar cripto", expresó.

"Queremos llevar el resto de la propuesta cripto a los argentinos", reconoció Colombo quien cree que ya es tiempo de pasar a una "adaptación masiva cripto".