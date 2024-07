La transición energética y los programas de sustentabilidad

panel2222.jpg Pablo Godoy CEO de Club Med.

"Tenés que motivar a la gente, te tienen que ver convencido de lo que vos predicas y uno tiene que tener las manos en el fuego", añadió Colombo a las palabras de Godoy.

En ese sentido, Sibilla remarcó que se debe tener la "humildad" para escuchar y "calma" para motivar, dejando a la gente que "traiga soluciones y propuestas". "Hay que generar los canales, muchas veces de las crisis salen oportunidades", resaltó.

"Cada uno tiene su propio estilo y tiene que ser consciente de ese estilo y tratar de conciliar desde ahí", manifestó Godoy, quien contó que los nuevos talentos "también imprimen su marca" hoy por hoy, y que hay que adaptarse a ello.

"Ya no existe más eso de cuando yo era chico que algunos papás de mis amigos trabajaban hace 30 años en un banco y el objetivo laboral era hacer carrera", aseveró Colombo. "Hoy la gente trabaja 6 meses en un lugar, 1 año en otro, y no es porque los echan o porque son malos. Hoy los chicos de 20 años ya no tienen esa idea", consideró.

"Con el trabajo remoto competís con el mundo"

"Con el trabajo remoto no solamente competís con empresas de Buenos Aires o Argentina, sino que competís con empresas de todo el mundo", reflexionó sobre la adaptación a nuevos cambios laborales a nivel global.

A su vez, Sibilla señaló que si bien Renault pertenece a una industria más tradicional y que alguno de los empleados requieren estar en planta, otros sí tienen la posibilidad de ir a un programa de mayor virtualidad. "Tenemos desde chicos muy jóvenes, hasta gente que trabaja hace 40 años con nosotros. Ningún chico viene hoy si no le ofreces flexibilidad", comentó.

panel222.jpg Pablo Sibilla de Renault Argentina.

Godoy indicó que desde la pandemia, en Club Med trabajan con una modalidad híbrida y son "exitosos" y "superadores" a como se venía trabajando anteriormente. "Nosotros tenemos la operación de los hoteles que no puede ser virtual, tiene que ser sí o sí presencial, pero en las oficinas centrales no solamente fomentamos la flexibilidad, sino que tenemos un programa internacional donde incentivamos que los talentos puedan hacer un período de trabajo en otra oficina del mundo", continuó.

Por otro lado, Colombo manifestó que en Argentina solo 1 de cada 10 argentinos tuvieron criptomonedas en el último tiempo, y que ahí existe un desafío para el segmento de acercar "un mundo que vive en el futuro" al grueso de la población.

"Vos agarras un auto hoy y ya comienza a ser una computadora con auto. Falta un pasito para el vehículo autónomo", expresó Sibilla sobre la evolución de los automóviles en los últimos años. "Fuimos la primera marca que trajimos un auto 100% eléctrico en 2018 con el Kangoo Z.E.", dijo y agregó que "Renault es el líder de mercado argentino".

"El cliente requiere servicios más sofisticados, pero al mismo tiempo reclama no perder el espíritu", añadió al respecto Godoy. "La inteligencia artificial (IA) hace mucho más eficiente, sin perder la calidad y el profesionalismo el proceso de distribución. Lo digital hacia la distribución y lo analógico para la prestación", continuó.

"Nacimos digitales, pero todavía tenemos que seguir usando muchas cosas del mundo tradicional y muchas funcionan bien", resaltó por su parte el CEO de BITSO.

Los programas de sustentabilidad

"Renault tiene una apuesta muy fuerte a la descorbanización total de su negocio", comentó Sibilla, quien contó que la compañía tiene "muchos proyectos" para "incrementar la empleabilidad de la gente en un país que tiene una deuda social importante".

"Empezamos con los talleres de costura, donde recuperamos un material que viene en los paragolpes, que es una funda acolchonada y que después se tiraba. Empezamos a usarla dándolo a una comunidad carenciada y a la vez esas personas comenzaron a hacer mochilas o carteras, generando una nueva fuente de recursos", remarcó.

Godoy contó que cuentan con villages donde el 30% del consumo eléctrico ya es solar y se trabaja en el tratamiento de los desechos y los distintos sistemas de calefacción. "Un village no solamente tiene un impacto en el ambiente, sino en las personas", subrayó. "A mí me interesa mucho la diversidad generacional", dijo en referencia a la colaboración que surge entre las distintas franjas etarias.

Acerca del problema energético que presenta el minado de criptomonedas, Colombo dijo que "el mundo cripto está muy preocupado por esto", y que se encuentra trabajando en "escalar" la tecnología para validar la cantidad de transacciones sin que esto suponga un aumento de consumo energético.

"La fiebre del dólar que los argentinos tienen se trasladó al mundo cripto. Argentina es uno de los principales países de tenencia de criptomoneda del mundo, pero es algo raro, porque no compran Bitcoin, compran dólar cripto", expresó.

"Queremos llevar el resto de la propuesta cripto a los argentinos", reconoció Colombo quien cree que ya es tiempo de pasar a una "adaptación masiva cripto".

Por otro lado, Sibilla contó que Renault tiene como objetivo construir la fábrica de Santa Isabel, la más antigua del país, en un hub de vehículos utilitarios para América Latina. "Eso nos posiciona de forma mucho más competitiva", añadió.

Godoy dijo que "a nivel estructural", Club Med continúa el crecimiento de su producto. "Estamos en un régimen de aperturas de 3 villages por año, tanto en playa como en montaña". "El 25% ya de la oferta de Club Med es en resorts de montaña", comentó. "Nosotros, pese a lo esperable, seguimos creciendo", expresó sobre el actual contexto económico de la Argentina.