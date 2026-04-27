Ámbito Debate presenta Energía y Minería: análisis estratégico, innovación y oportunidades de inversión

Será una jornada clave para debatir el presente y anticipar el futuro de la energía y la minería en un escenario global competitivo. Se transmitirá en vivo por la portada principal de Ámbito y el canal de YouTube.

Ámbito Debate se consolida como un espacio clave para entender hacia dónde se dirige la energía, la minería y la economía real en la Argentina.

El ciclo Ámbito Debate vuelve a reunir a los principales referentes de los sectores Energía & Minería para el desarrollo económico argentino y regional, en una jornada pensada para analizar el presente y, sobre todo, anticipar el futuro de la energía y la minería en un escenario global cada vez más competitivo.

El encuentro, que se realizará el miércoles 29 de abril de 9.15 a 13.00 en Lex Tower y se transmitirá en vivo por la portada principal de www.ambito.com y el canal de YouTube de Ámbito ( https://www.youtube.com/c/%C3%81mbitoFinancieroTv ), pondrá el foco en los grandes motores de crecimiento de la economía: el desarrollo de los hidrocarburos, la transición energética y el potencial de los minerales críticos como el cobre.

La agenda incluirá un análisis profundo sobre la expansión de Vaca Muerta y su creciente industrialización, con eje en los nuevos proyectos de infraestructura que acompañan ese crecimiento: oleoductos, gasoductos, sistemas de bombeo, plantas de procesamiento y tratamiento de gas asociado al shale oil .

También se abordarán los avances en GNL, las oportunidades de exportación de gas a la región y el rol de la Argentina en el mapa energético global.

A esto se suma una mirada transversal sobre los Recursos Humanos y la transformación tecnológica que atraviesa ambas industrias, con la incorporación de Inteligencia Artificial, digitalización, automatización de procesos, análisis de datos en tiempo real y ciberseguridad , herramientas que ya están redefiniendo la eficiencia operativa y la competitividad del sector.

En minería, el debate se centrará en los grandes proyectos cupríferos y los desafíos vinculados al financiamiento, la licencia social y el desarrollo de proveedores, en un contexto de creciente demanda global de minerales estratégicos.

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La jornada abrirá con el panel “Energía para el futuro”, donde se analizarán las perspectivas del sector hidrocarburífero, el desarrollo de infraestructura y el rol del transporte energético en la expansión productiva. Participarán Ricardo Hösel, CEO de Oldelval, y Bruno Agosta, CEO de AC&A, con la moderación de Sebastián D. Penelli, periodista de Energy Report.

Luego será el turno del panel “Los desafíos de los RRHH”, con un mano a mano con Victoria Traverso, gerente corporativa de Atracción de Talento, Aprendizaje y Desarrollo de Pan American Energy, donde se abordarán las nuevas demandas de talento en industrias en plena transformación tecnológica.

El panel “Tecnología para la innovación” pondrá el foco en el impacto de la digitalización, la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad en energía y minería. Participarán Luis Pinchete, líder regional de ABB en Process Industries; María Benintende, de Estrategia y Marketing en Siemens Argentina; y Facundo Jamardo, especialista en ciberseguridad de EY. Moderarán Nazarena Lomagno, periodista de Ámbito, y Sebastián D. Penelli.

El panel “Desafíos y oportunidades en un contexto global” ofrecerá la visión de las empresas internacionales sobre inversiones, transición energética y exportaciones, en un diálogo con Jimena Meschiati, directora de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Total Austral.

La agenda continuará con el panel “Vaca Muerta y su salto industrial”, donde se pondrá el eje en la expansión de infraestructura, la logística y el desarrollo de polos industriales vinculados al crecimiento del no convencional, incluyendo nuevas obras de transporte y procesamiento.

El panel “Soluciones para la industria” reunirá a Alejandro Bellorini, CEO de Dreicon; Walter Ardisone, Gerente de Operaciones de Sitios Remotos de Grupo L; y Gino Zavanella, director de ZLT, desarrolladora del Parque Industrial Vaca Muerta, quienes compartirán experiencias y soluciones para acompañar el crecimiento energético y minero.

El evento cuenta con el acompañamiento de las principales compañías del sector, entre ellas Pan American Energy, TotalEnergies, Pluspetrol, ABB, Oldelval, AC&A, EY, Siemens, Genneia, MSU Energy, Industrias JF Secco, Dreicon, Parque Industrial Vaca Muerta, Vicuña Corp., Taca Taca, Los Azules, Grupo L, Cinco Hispanos y Muebles Lex.

Ámbito Debate se consolida así como un espacio clave para entender hacia dónde se dirige la energía, la minería y la economía real en la Argentina, con una agenda que combina análisis estratégico, innovación tecnológica y oportunidades concretas de inversión.