La eficiencia energética como una nueva forma de hacer negocios

La gerenta de Sustentabilidad de Aeropuertos Argentina , Carolina Dal Bo ; y la gerenta senior en Desarrollo Sustentable y Compromiso Social en Arcos Dorados , Carola Baglietto , encabezaron el tercer panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible .

En la cita, que contó con la moderación de la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman , se repasó la agenda a futuro de cada empresa. Dal Bo destacó que Aeropuertos Argentina tiene “una estrategia de sustentabilidad que está basada en tres grandes pilares”.

“El primero, el más duro, tiene que ver con la gestión del dato . Pasamos de generar un reporte a manejar datos desde lo normativo. Tenemos arriba una casa matriz que es Corporación Americas Airports, que reporta a la Unión Europea, por lo que tenemos que reportar indicadores normativos”, detalló.

Y prosiguió: “Por otro lado, tenemos un área que es más de inversión social que impacta en el negocio. Tiene que ser una retroalimentación entre lo que aportamos y cómo eso aporta a nosotros. Programas como WIATT, que promueve el desarrollo de mujeres y su ingreso a la industria desde 2019, con el que venimos dando unas 500 becas ”.

A su vez, planteó como tercer eje el turismo sostenible. “Somos una industria turística y es importante que el turismo sea sostenible , porque habla de temas ambientales, de gobernanza y de cómo necesitamos impactar en los destinos que operamos. Tenemos 37 aeropuertos en Argentina y trabajamos cara a cara con cada comunidad”, repasó.

Con respecto a Arcos Dorados, Baglietto puso de relieve la “Receta del futuro”, que vincula la experiencia de la marca con la sostenibilidad. “Tiene seis pilares, tres vinculados a lo medioambiental, que tienen que ver con el cambio climático; el abastecimiento sostenible, que es todo el trabajo en cadena de valor; y la economía circular”, repasó, mientras mencionó que “los otros tres son de aspecto social, como diversidad e inclusión; familia y bienestar; y empleo joven, que es algo que nos caracteriza en la región”.

En tal sentido, destacó que “Arcos Dorados es el franquiciado más grande de McDonald’s en Latinoamérica, donde operamos en 21 mercados, con 231 locales en más de 30 años en Argentina”, puntualizando que “en sus inicios fue reconocida por inclusión y empleo y hoy es una fortaleza, con el reciente reconocimiento de Great Place To Work, que habla mucho de cómo se sienten los jóvenes en nuestras compañías, pero ahora con la vista a futuro y el cuidado de las comunidades, el ambiente y el planeta por el impacto que tienen todos los productos que consumimos”.

La transición energética y el concepto de eficiencia

Por otra parte, Dal Bo calificó a la transición energética como “uno de los temas más importantes” y recordó que Aeropuertos Argentina “empezó un recorrido hace cuatro años con la compra de energías limpias y hoy podemos decir que el Aeropuerto de Ezeiza consume 100% energía renovable con su terminal de carga y Aeroparque consume aproximadamente 50% de energía renovable”, precisando que “si lo vemos a nivel país, entre el 55% y el 60% de la energía que consumen las terminales aeroportuarias son de origen renovable”.

“A eso se suma todo el cambio en tecnología y certificaciones a nivel eficiencia energética que llevamos adelante. El año pasado certificamos en cuatro aeropuertos con la ISO 50.001 y en lo que va de este año ya avanzamos con la Terminal de Cargas de Ezeiza, en Comodoro Rivadavia, Mendoza, San Juan y San Fernando”, agregó.

En ese sentido, apuntó a una modificación empresarial. “Estamos llevando la generación de buenas prácticas a todo el personal, porque entendemos que la eficiencia energética no es solo un cambio de sistema, sino un cambio de cultura”, resaltó la referente de Aeropuertos Argentina.

Y resaltó: “También empezamos a medir el tipo de energía de nuestros proveedores y eso nos acerca a identificar oportunideads de mejora y encontrar nuevas maneras de ser eficientes en nuestras operaciones. Es un camino largo que recién empieza, pero es importante el enfoque que le da la empresa”.

La gerenta de Sustentabilidad de Aeropuertos Argentina, Carolina Dal Bo La gerenta de Sustentabilidad de Aeropuertos Argentina, Carolina Dal Bo, destacó la importancia de la eficiencia energética.

En paralelo, Baglietto consideró que la transición energética “es algo súper incorporado a la estrategia de negocio” y puso como ejemplo el bono ligado a la sostenibilidad emitido en 2021. “Es la única compañía del sector que tiene un bono financiero que vincula emisiones y huella de carbono de la compañía con la estructura financiera”, valoró.

Al mismo tiempo, consideró que la firma “redobló una apuesta a lo transversal que es la sostenibilidad a lo largo de toda la compañía y las decisiones de negocio”, al comparar que “hace muchos años se veía como algo bueno como el planeta, pero hoy tiene que ver con una forma de hacer negocios de manera responsable”.

En cuanto a las modificaciones, Baglietto resaltó que “Arcos Dorados logró abastecerse regionalmente y en Argentina con su matriz energética con más del 50% de energía renovable, con convenios con empresas como Pampa y Capex”, a lo que se suman “cambios en la cadena de valor, haciendo el trabajo de acoplar los cambios, la tecnología y la innovación también en prácticas productivas que repercuten en esta huella de impacto que tenemos”.

La búsqueda llega incluso a la cuestión edilicia. “Hoy tenemos locales con estándares de construcción sostenible, con 21 puntos de control que tienen que ver con la estructura del desarrollo del restaurante, que hace que sea más eficiente en su consumo y pueda permitir un reciclado del agua, un menor consumo de energía, una eficiencia térmica que haga usar menos aire acondicionado y eficiencia en sus conexiones de sus cámaras refrigerantes”, puntualizó.

El desafío de la concientización

Una de las variables principales para impulsar la sostenibilidad es la concientización. Sobre Arcos Dorados, Baglietto precisó que “el consumidor de McDonald’s muchas veces aprende con mensajes dentro de los restaurantes”, al tiempo que se avanza en “la capacitación de los empleados para que puedan responder preguntas a los interesados”.

“En el pilar de economía circular y la agenda de reducción de plásticos, tenemos un fuerte compromiso en la experiencia al consumidor y el packaging, que tiene un montón de características que fueron recorriendo un camino de evolución hacia la sostenibilidad. Y el consumidor nos tuvo que acompañar, porque fue un cambio en sus hábitos”, precisó y graficó: “Por ejemplo, ya no entregamos sorbetes ni vasos con tapa. El consumidor se enfrentó a la incomodidad y hoy ya no lo pide ni necesita. Parecen pequeños cambios, pero con la escala de la compañía y la cantidad de locales, termina siendo una reducción enorme”.

la gerenta senior en Desarrollo Sustentable y Compromiso Social en Arcos Dorados, Carola Baglietto La gerenta senior en Desarrollo Sustentable y Compromiso Social en Arcos Dorados, Carola Baglietto, valoró los cambios en McDonald's.

Sobre este punto, Dal Bo recordó que desde 2022 Aeropuertos Argentina se propuso eliminar los plásticos de un solo uso. “No es reciclar, sino que no existan dentro del sistema. Desde ese momento trabajamos con especialistas en distintos ejes, desde gastronómicos hasta grandes stakeholders”, repasó.

A partir de esta acción, “hoy tenemos más de 800 toneladas de plástico que ya no están dentro del sistema”, confió y explicó: “Buscamos llevar esto a la vida diaria de nuestros pasajeros porque impacta en nuestros negocios y destinos”.

Monitoreo satelital para mejorar la trazabilidad

Baglietto se refirió a la estrategia de abastecimiento sustentable de Arcos Dorados, de la cual es líder. “Somos la única compañía del sector que tiene monitoreo satelital de origen de ganadería en Argentina y Brasil, asegurando que toda la carne que termina en nuestras hamburguesas proviene de campos libres de deforestación”, repasó.

En esa línea, admitió que “en Argentina fue un desafío este trabajo que empezamos en 2019 para reforzar la trazabilidad, articulando con nuestro proveedor, y hoy estamos orgullosos de estar casi al 100% de cumplimiento”, mencionando tanto a la carne de las hamburguesas, las papas, los vegetales.

“El trabajo de cadena de valor hacia origen es muy fuerte porque debemos llegar al productor para acompañar los cambios en su forma de producción y garantizar que esa tierra sea regenerada, porque es un poco lo que va a acompañar al negocio en su resiliencia y es lo único que asegura que a mediano o largo plazo podamos seguir cultivando y teniendo productos del suelo”, planteó.

Reducción de la huella de carbono

Por su parte, Dal Bo señaló que para este año el objetivo más significativo es el que tiene que ver con lo normativo” y anticipó que la firma busca “incorporar el soft tower y medir 266 indicadores para achicar la brecha de cada equipo en cuanto al cumplimiento de la norma”.

A la vez, precisó que la empresa “está llevando adelante la medición de la huella de carbono en 12 aeropuertos” y apuntó: “Aspiramos a ir a un nivel 3 en seis aeropuertos grandes como Ezeiza, Córdoba, Aeroparque, Mendoza, Iguazú y Comodoro Rivadavia”.