Genneia marcó un nuevo récord de financiamiento sostenible: colocó bono internacional por u$s400 millones al 7,75% + Seguir en









La compañía líder en energías renovables en Argentina superó ampliamente su objetivo inicial de u$s300 millones y alcanzó ofertas por más de u$s860 millones. Los fondos se destinarán a refinanciar pasivos y desarrollar nuevos proyectos eólicos y solares.

Récord de Genneia: colocó bono verde por 400 millones de dólares para financiar nuevos parques eólicos y solares.

Genneia, principal generador de energía renovable de la Argentina, logró un nuevo hito en el mercado internacional de capitales con la colocación de su Obligación Negociable Verde Internacional Clase XLIX, por u$s400 millones, a una tasa fija del 7,75% y con un plazo de ocho años. La transacción superó holgadamente el objetivo inicial de u$s300 millones y recibió ofertas por más de u$s860 millones, reflejando el interés sostenido de inversores globales en instrumentos vinculados a la transición energética.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La operación se inscribe dentro del Marco de Financiamiento Verde de la compañía, validado por Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). Además, cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y el Panel SVS de BYMA.

Condiciones principales del bono verde Monto total emitido: 400 millones de dólares

Tasa: 7,75% fija (yield 8%), con pagos semestrales

Plazo: 8 años

Amortización: tres cuotas anuales de 33%, 33% y 34%

Moneda: dólares estadounidenses pagaderos en el exterior (dólar cable)

Colocadores: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF, Macro Securities y Bull Markets Brokers Con esta operación, Genneia continuará optimizando su perfil de vencimientos y reinvirtiendo flujos en nuevos desarrollos eólicos y solares, reforzando su estrategia de crecimiento en energías limpias.

La compañía ya acumula más de u$s1.280 millones emitidos en bonos verdes, consolidándose como el mayor emisor del país en este segmento.

Un impulso clave para la transición energética La empresa sostuvo que los fondos permitirán acelerar la construcción y ampliación de proyectos en marcha, al tiempo que fortalecen la estabilidad financiera del grupo en un contexto de creciente demanda de energía renovable en la región.

Genneia destacó que este resultado da cuenta de la confianza del mercado en sus activos, en su estructura corporativa y en su historial de cumplimiento, además de su compromiso con un modelo de crecimiento sostenible.