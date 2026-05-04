María Mistrorigo Benintende: "Es un entorno desafiante y una oportunidad histórica que se abre para la región"

La responsable de Estrategia y Marketing en Siemens Argentina analizó la transformación digital durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

La responsable de Estrategia y Marketing en Siemens Argentina , María Mistrorigo Benintende , enumeró los desafíos y las oportunidades que conlleva la transformación digital al formar parte del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por la periodista de Ámbito, Nazarena Lomagno ; y el de Energy Report, Sebastián D. Penelli .

Mistrorigo Benintende definió a Siemens como “ una empresa líder en tecnología, con el propósito de transformar el día a día de las personas con un impacto positivo, que tiene 179 años de historia global y 169 en Argentina, con el foco siempre puesto en la innovación tecnológica, que hoy pasa por la digitalización y la sustentabilidad ”.

Al respecto, destacó la búsqueda de “combinar el mundo físico con el virtual y traer un impacto positivo a los clientes para ayudarlos a transformarse digitalmente y cumplir sus compromisos de sostenibilidad”.

“ Nuestro portfolio cubre electrificación, partiendo de la generación y cómo integrar más energías renovables, transportar y distribuir esa electricidad de una manera eficiente, con las menores pérdidas . También la automatización de procesos industriales, como la minería, y de digitalización, con datos que son generados y los traemos hacia la nube para armonizarlos, darles un sentido y apoyar la toma de decisiones de las empresas de una manera cibersegura”, precisó.

La oportunidad en un contexto global turbulento

Al referirse al panorama global, Mistrorigo Benintende aludió a “un contexto bastante turbulento, con cambios en regulaciones de los mercados y en las relaciones de las grandes potencias, con Europa y Estados Unidos que están reconfigurando sus cadenas de abastecimiento y tratando de volverse cada vez más autosuficientes”.

A eso le sumó que las potencias “saben también que necesitan de socios estratégicos en el mundo y están repensando sus relaciones”, por lo que completó: “En Argentina tenemos la capacidad de brindar los minerales críticos para la electrificación, descarbonización, cobre y litio”.

“Tenemos la posibilidad de pronto dar energía en combustibles sintéticos, aprovechando el recurso renovable. Es un entorno bastante desafiante y una oportunidad histórica que se abre para la región”, sentenció.

Maria Mistrorigo Benintente VIDEO

Transformación digital

Con respecto a la digitalización, Mistrorigo Benintende aseguró: “Estamos viendo positivamente el cambio y la necesidad de los actores en transformarse digitalmente, principalmente por los incrementos en productividad y mayor eficiencia, así como seguridad operacional”.

“Una de las tecnologías preferidas que está teniendo un impacto a corto o mediano plazo en minería son los gemelos digitales, que son réplicas virtuales muy precisas que puede ser una operación minera entera o una parte del proceso específico, que permiten hacer simulaciones y tomar decisiones antes de invertir”, detalló.

En esa línea, agregó: “Se pueden aplicar en una etapa de investigación y desarrollo, como para probar si tal tecnología para extracción directa de litio va a funcionar o no y cuál va a ser el rendimiento que va a tener. O en una etapa más avanzada podemos hablar de la ingeniería de detalle y usarlo para preguntarnos cuál es el mejor layout para optimizar mi planta o para ver oportunidades de mejoras”.

“Un ejemplo de esto en Siemens fue con SQM en Chile, que es uno de los principales productores globales de litio y tenía desafíos en cuanto a productividad. Con el gemelo digital, pudieron incrementar su producción en un 5% y los tiempos del mercado se aceleraron 75%. Entonces, es una muestra de cómo podemos unir ese mundo con el físico para ayudar a nuestros clientes”, definió.

Electrificación y eficiencia

Al poner el foco en la electrificación de los procesos, Mistrorigo Benintende consideró que “es una cuestión de eficiencia energética y operacional, pero también de competitividad”, pero también apuntó: “Reducir la huella de carbono también es importante para tener acceso a algunos mercados, principalmente el europeo”.

“Vamos a tener que empezar a cuidar eso y, si vos no lo querés ver solamente por el tema de la descarbonización, va a ser una puerta de ingreso a otros mercados. La Unión Europea, a partir de febrero 2027, va a empezar a requerir que las baterías tengan un pasaporte que va a ser un requisito de trazabilidad y de transparencia”, abundó.

Y cerró: “Entonces, una minera de litio que está electrificada, que está integrando energías renovables, que ha reducido su huella de carbono y también su impacto ambiental en términos de agua, va a tener una ventaja competitiva para suplir a fabricantes o integrarse en esa cadena”.