La CAF anunció una inversión de u$s40.000 millones en desarrollo sostenible hasta 2030 para América Latina

CAF anunció un plan de inversión para acelerar la transición verde en América Latina y el Caribe, con proyectos de energía, agua, biodiversidad e infraestructura, y el objetivo de que la mitad de su cartera sea sostenible hacia 2030.

CAF , el banco de desarrollo de América Latina, anunció una inversión de u$s40.000 millones durante los próximos cinco años para avanzar en la agenda de desarrollo sostenible de la región. El plan apunta a acelerar el crecimiento verde, la transición energética y la acción climática, con énfasis en seguridad hídrica, movilidad sostenible, agricultura regenerativa y protección de ecosistemas estratégicos como la Amazonía, la Patagonia, los páramos y los manglares.

El anuncio se realizó en el marco de la COP30 en Belén y la Cumbre Celac-UE en Santa Marta , posicionando a la entidad como un actor central en la triple transición —verde, digital y social— promovida por la estrategia Global Gateway de la Unión Europea.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó que la institución ya alcanzó en 2024 el objetivo de que el 40% de sus aprobaciones estén destinadas a proyectos verdes, una meta originalmente prevista para 2026. Con el nuevo paquete de inversiones, el banco proyecta elevar esa proporción al 50% para 2030.

El directivo explicó que la entidad busca consolidar una cartera que combine financiamiento de obras, apoyo a políticas públicas sostenibles, inversiones de impacto, líneas de crédito verdes e instrumentos innovadores como los canjes de deuda por naturaleza y los préstamos vinculados a sostenibilidad. También subrayó que el trabajo con gobiernos subnacionales será clave para que los recursos lleguen a todos los territorios.

“Se trata de una inversión sin precedentes para un banco de desarrollo en la región, que reafirma nuestro compromiso con un futuro más sostenible, equitativo y próspero”, afirmó Díaz-Granados.

Cuatro áreas estratégicas

El plan de CAF se organiza en torno a cuatro ejes prioritarios:

1. Transición energética justa

Se destinarán u$s10.000 millones a proyectos de descarbonización de los sectores eléctrico, de transporte y productivo, y a fortalecer la seguridad y asequibilidad energética. La región, que ya obtiene el 30% de su energía de fuentes renovables, tiene un alto potencial en solar, eólica, hidroeléctrica, gas natural y geotermia.

2. Resiliencia climática y protección de ecosistemas

CAF apoyará iniciativas para enfrentar la deforestación, la minería y la agricultura intensiva, promoviendo la conservación de la biodiversidad, la economía azul y una gestión más efectiva de los riesgos climáticos.

3. Territorios resilientes

El banco financiará proyectos vinculados a seguridad hídrica, acceso al agua potable, saneamiento, gestión de sequías e inundaciones, movilidad urbana sostenible y desarrollo de economías creativas y turismo bajo criterios de sostenibilidad.

4. Infraestructura física y digital

El objetivo es cerrar una brecha estimada en el 5% del PIB regional mediante inversiones en transporte, logística, energía sostenible, conectividad digital e integración regional.

Proyectos e iniciativas en marcha de la CAF

Entre las iniciativas emblemáticas ya en ejecución figura el canje de deuda por naturaleza en el Río Lempa, El Salvador, por u$s1.000 millones, que permitió liberar recursos fiscales para proteger ecosistemas y fortalecer comunidades locales. También avanza la Red de Biodiverciudades, que articula a gobiernos locales para promover intervenciones urbanas centradas en las personas y el ambiente.

CAF también incrementará el financiamiento directo a la biodiversidad en 15 ecosistemas estratégicos, con foco en poblaciones vulnerables. En el plano marino, emitió su primer bono azul por 100 millones de euros —con apoyo del PNUD— destinado a proyectos de conservación oceánica y desarrollo de comunidades costeras.

Las pequeñas y medianas empresas forman parte del plan a través de la iniciativa Pymes Verdes, cofinanciada con el Fondo Verde para el Clima, que otorga créditos y asistencia técnica para proyectos de energías renovables, eficiencia energética y manejo sostenible del suelo en Chile, Perú, Ecuador y Panamá.

CAF reforzará su rol regional mediante la movilización de capital de terceros —incluyendo bonos sostenibles y fondos verdes y climáticos— y la creación de alianzas estratégicas con gobiernos, academia, organismos internacionales, ONGs, empresas y sociedad civil.