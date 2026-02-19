Finanzas sostenibles: anuncian alianza para conectar capital con Empresas B argentinas + Seguir en









Sistema B Argentina y BS Capital Partners se unen para acompañar a organizaciones con propósito en el acceso a oportunidades de inversión de impacto y finanzas sostenibles. En el país hay 280 Empresas B Certificadas, que facturan en conjunto u$s5.175 millones al año.

Sistema B Argentina y BS Capital Partners refuerzan su apuesta por una economía que integra impacto, innovación y financiamiento.

Sistema B Argentina y BS Capital Partners —división especializada en finanzas sostenibles de Business & Sustainability (Empresa B Certificada)— anunciaron una alianza estratégica para conectar a las Empresas B del país con oportunidades concretas de financiamiento sostenible e inversión de impacto, alineadas con su propósito y modelo de negocio.

La iniciativa se lanza en un escenario de crecimiento de las finanzas sostenibles en el país, con nuevos instrumentos, líneas bancarias temáticas y fondos orientados a impacto social y ambiental. Según un mapeo realizado por la Universidad Austral y la Fundación Alimentaris, durante 2023-2024 el ecosistema local de inversión de impacto movilizó más de u$s4.300 millones, combinando bonos verdes, sociales y sustentables, créditos sostenibles y operaciones fuera del sistema financiero tradicional.

En paralelo, persiste un desafío estructural: existe capital disponible con intención de impacto, pero no siempre llega con eficiencia a las empresas con propósito que lo necesitan para crecer, innovar y escalar.

A partir de esta alianza, Sistema B Argentina y BS Capital Partners pondrán en marcha un servicio de acompañamiento y articulación que actuará como puente entre la Comunidad de Empresas B y el sistema financiero, para aprovechar todas las oportunidades: banca pública y privada, mercado de capitales, fondos de impacto, cooperación internacional e inversores.

“Celebramos esta iniciativa que empuja una solución concreta para escalar el impacto positivo del sistema económico: movilizar capital hacia empresas que tienen un propósito más allá del lucro y aportan soluciones a las problemáticas sociales y ambientales más urgentes a través de sus negocios”, dijo Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina. Con 280 Empresas B, Argentina es el décimo país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más organizaciones certificadas, que emplean en conjunto a más de 45.000 personas y generan ingresos anuales por u$s5.163 millones.

Desde BS Capital Partners destacaron que existen oportunidades concretas para las empresas con propósito. “Las Empresas B tienen una ventaja competitiva: impacto medible, propósito y modelos de negocio reales. Nuestro rol es ayudarlas a traducir ese valor en oportunidades concretas de financiamiento y, a la vez trabajar, con bancos, fondos e inversores para potenciar esas oportunidades”, afirmó Iván Buffone, director de BS Capital Partners. El servicio incluirá el diagnóstico y análisis de proyectos, el asesoramiento técnico y financiero de las iniciativas, la identificación de oportunidades y convocatorias disponibles, la vinculación con actores clave del sistema financiero y el acompañamiento integral durante todo el proceso de acceso a financiamiento. Además del acompañamiento a las compañías, ambas organizaciones trabajarán de manera proactiva con actores financieros para desarrollar o adaptar instrumentos alineados al impacto, tomando como base las necesidades reales de la Comunidad de Empresas B. La oportunidad se da en un momento en el que las finanzas sostenibles ganan terreno: Argentina representa cerca del 14% de la inversión de impacto de América Latina, una región que ya se posiciona como el quinto destino global para este tipo de capital. Con este lanzamiento, Sistema B Argentina y BS Capital Partners refuerzan su apuesta por una economía que integra impacto, innovación y financiamiento, promoviendo que más Empresas B crezcan y escalen su contribución social y ambiental con capital adecuado.

