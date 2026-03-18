Más inversión, reglas claras y tecnología, las claves para impulsar la circularidad y el reciclaje

Referentes de Dow, Pelco S.A. y CampoLimpio analizaron las oportunidades en materia ambiental en el segundo panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible.

El senior product manager en Circular & Renewable Solutions en Dow , Martín Bianchi ; la directora de Pelco S.A. , Claudia Kalinec ; y el gerente de Institucionales y Comunicación de CampoLimpio , Juan Manuel Medina , participaron del segundo panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Al romper el hielo en la charla, Bianchi aseguró que “ en Dow la sustentabilidad está en el corazón del negocio, no es una agenda paralela ” y destacó: “Más allá de la descarbonización y la circularidad, tiene que ver con cómo diseñamos nuestros materiales, porque somos una empresa de ciencia de materiales y creemos que la sostenibilidad tiene que ser un trabajo de colaboración con toda la cadena”.

“Dow tiene ambiciones de descarbonización, de circularidad y de transformar los residuos, pero todos esos targets no los podemos realizar si no trabajamos de forma colaborativa con la cadena y a nivel empresa para que los productos que vamos a colocar en el mercado puedan ser seguros y competitivos ”, agregó.

En la misma línea, Kalinec consideró que “ la sustentabilidad marca la columna vertebral de la empresa ” y la definió como “ una cuestión operativa, que dejó de ser aspiracional y declarativa para transformarse en la agenda diaria , en cómo bajar la sustentabilidad todos los días a la operación, hacer una mejor gestión, más eficiente y con trazabilidad, que para nosotros es una cuestión fundamental en la gestión de residuos desde su retiro hacia su transformación y disposición final”.

El senior product manager en Circular & Renewable Solutions en Dow, Martin Bianchi, consideró a la sustentabilidad como el corazón del negocio.

Para eso, puso el foco en la situación interna: “Nuestra gente es la primera que tiene que comprometerse con la agenda sustentable para que la operación sea coherente después con los objetivos y la directriz que marca la empresa. Por eso creo que hoy estamos en un punto en el que podemos decir que marca la agenda diaria y nos hace más eficientes todos los días”.

Para Medina, se trata de “una cuestión intrínseca” de CampoLimpio, organización que opera en 23 provincias, con Tierra del Fuego como excepción. “Llevamos adelante el primer sistema de gestión ambiental, la primera ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Así que estamos haciendo escuela, aprendiendo con muchas industrias y autoridades, que son importantes en nuestro esquema”, resaltó sobre la labor de CampoLimpio.

Al respecto, indicó que “para llevar adelante un sistema así en Argentina, la sustentabilidad cumple un rol fundamental y es un faro en las acciones del día a día”, poniendo como ejemplo “el recupero de envases en la producción agropecuaria”. Incluso, planteó que a futuro “hay un desafío aún mayor de crear más cantidad de empleos”.

La circularidad y descarbonización como objetivos

Al plantear los objetivos en la materia, Bianchi consideró que “uno de los principales es llegar a ser net zero en 2050” y remarcó: “Hoy en nuestras operaciones en Bahía Blanca, que es el corazón de Dow en Argentina, tenemos el 90% de energía renovable. Estamos siguiendo con los pasos en las demás regiones y es muy importante porque hablamos de descarbonizar productos y soluciones más allá de los procesos y las operaciones”.

Al mismo tiempo, vinculó esto a “transformar los residuos y volverlos circulares”, agregando que “existen soluciones en nuestro portafolio para promocionar reciclado mecánico, químico y las soluciones biobasadas. Cada una de ellas con un eje y un pilar distinto, pero siempre pensando en la circularidad, en el residuo que podamos reintegrar, transformar y poner en la cadena con una menor huella de carbono”.

Sobre este punto, Kalinec puso el foco en el trabajo para “reducir la informalidad y poder generar índices, porque uno de los principales desafíos es dimensionar el problema de los residuos sin tratar”.

la directora de Pelco S.A., Claudia Kalinec La directora de Pelco S.A., Claudia Kalinec, puso el foco en formalizar la actividad de los recuperadores.

“Por eso venimos trabajando en estadísticas y números que no muestren cuál es la realidad para poder abordar la problemática que implica definir en dónde vamos a invertir, qué tipo de tratamientos son necesarios, cual es la complejidad de los residuos que están sin tratar en el mercado y, una vez que esto suceda, que va a llevar mucho tiempo, trabajar en eficientizar los procesos de tratamiento y lograr un menor impacto ambiental, primero minimizando riesgos, optimizando tecnologías y con programas de mejora continua que permitan esto, teniendo en cuenta que algunos son pasibles de ser reinsertados”, apuntó.

A su turno, Medina consideró que el sistema federal de recupero de envases de CampoLimpio “lleva más de 20 millones de kilos y nos pone en una situación más desafiante por este cambio conceptual de la utilización de los residuos, que ahora pueden volver a la cadena productiva en la medida de lo posible”.

“El plástico de los envases de productos agroquímicos es de altísima calidad y hasta hace poco tiempo la práctica cultural era quemar o enterrar, pero la virtuosidad de nuestro sistema nos dice que ese plástico puede generar empleo verde, desarrollo local y puede ser monetizado e insertar nuevos ingresos en distintas economías regionales”, señaló.

En ese sentido, el referente de CampoLimpio sostuvo que “es importante fortalecer más los destinos del plástico y poder multiplicarlos”, al graficar que “un plástico hoy puede terminar en un caño corrugado de minería, en un poste o varilla para un predio rural, en asfalto o en señalética urbana, entonces hay un desafío y una enseñanza ahí para todas las industrias de que los residuos que consumimos pueden ser parte de un nuevo esquema productivo y de sociedades más sustentables y con desarrollo local”.

Tecnología y proceso de formalización

Con respecto a las oportunidades a nivel nacional, Bianchi valoró “la infraestructura que tiene Argentina en comparación con otros países de Latinoamérica”, aunque admitió que “hay desafíos de llevar a cabo una mejor separación de esos residuos que fueron recuperados para hacer un upcycling” y remató: “Para introducir ese plástico reciclado en aplicaciones de mayor valor agregado se requiere tecnología y se necesita inversión”.

Si bien valoró que “las nuevas generaciones son más conscientes”, habló de la necesidad de concientizar y planteó: “Desde Dow trabajamos con una ONG que se llama Ecoplas, en la que nuestro director comercial es su presidente y fomenta capacitaciones y programas para generar conciencia”.

Kalinec planteó como un eje central la formalización del sistema. “Los hoy llamados recuperadores urbanos están en la informalidad total: no tienen ART ni elementos de protección personal ni capacitaciones para manipular residuos”, analizó y consideró que “hoy la industria hoy tiene la capacidad para absorberlos en la medida que se formalice el tratamiento, porque esto es un círculo virtuoso”.

“Si hubiera una mayor fiscalización de los residuos que hoy son volcados ilegalmente, el ingreso a la formalidad trae consigo de manera inherente la necesidad de mano de obra y se tiene que capacitar. Hay que dejar de promover lo que surgió en 2000/2001 en una situación de emergencia, que fueron las organizaciones sociales para responder a un momento puntual que después se cristalizó y 25 años después seguimos con el mismo sistema”, observó.

La referente de Pelco S.A. insistió: “Si logramos revertir y pasar al circuito formal, es una oportunidad en la coyuntura actual, donde es necesario reestructurar la industria y generar empleo genuino. Pero hay que hacer este clic, que no se hace de un día para otro y requiere trabajo y articulación público privada”.

el gerente de Institucionales y Comunicación de CampoLimpio, Juan Manuel Medina El gerente de Institucionales y Comunicación de CampoLimpio, Juan Manuel Medina, analizó los desafíos a futuro del recupero de plásticos.

Medina admitió también que “la informalidad atenta contra el recupero y el reciclado”, por lo que pidió “normativas claras nacionales y provinciales y aprovechar las tecnologías disponibles para generar nuevas economías”.

“Es importante no atentar contra ese desarrollo, pero hay que darle un marco normativo, legislarlo y generar capacidades en la población. Es un desafío para una economía creciente como la del reciclado y el recuperado”, añadió.

La importancia de un marco regulatorio

Bianchi aseguró que “uno de los grandes desafíos es tener un marco regulatorio y una ley como la de CampoLimpio, pero para todos los materiales, porque promovería mucho más la recolección”. A eso le sumó la importancia de “un marco que fomente la incorporación, porque de nada serviría poder recuperar esos materiales sin que haya un incentivo para reincorporarlos en la cadena”.

“Dow viene trabajando hace mucho tiempo y queremos ser ese puente tecnológico: trabajar con el reciclador en ese diseño del material, cómo agarramos ese plástico, lo podemos tratar, recuperar, reciclar y que sea de la mejor calidad posible para presentarlo en la cadena”, apuntó.

Kalinec habló de “formalizar toda esta cadena de valor que trae intrínseca un montón de beneficios para la economía y modernizar el marco normativo”, al comparar que “lo que tenemos es previo a la Reforma Constitucional, cuando esto todavía no estaba en la agenda de las empresas”.

Medina consideró que otra alternativa es “definir qué hacemos con los pasivos ambientales, que es una demanda permanente en el interior y hay una gran oportunidad de cómo transformamos eso en una virtud económica para las economías regionales”.

“Reducir riesgos de contaminación es una demanda importante en jóvenes y es un tema permanentemente en agenda. Entonces, hay una oportunidad de normatizar y promover nuevos ingresos y empleos a partir de la generación de recursos”, aseveró.

Oportunidad para inversiones

Por otra parte, Bianchi señaló que “hay buena infraestructura en recolección, pero hacen falta inversiones en modernizar con mayor separación y mejores tecnologías de reciclado”, al manifestar que “hoy hay un montón de producto disponible, pero si no lo separamos y tratamos bien, es muy difícil darle ese valor agregado”.

“Venimos trabajando y avanzando un montón con ejemplos sólidos, recuperando plásticos de toda la cadena productiva de retailers y supermercados, pero para generar esa escala que se necesita para avanzar más, hay oportunidades de financiamiento e inversión”, apuntó.

Por otro lado, Kalinec planteó que “el desafío sigue siendo la concientización, que es fundamental porque el cuestionamiento social es hoy uno de los motores que hace que la agenda sustentable se siga desarrollando y se haya convertido en la columna vertebral de muchas organizaciones”.

“Tenemos que identificar cuáles son los residuos peligrosos que vienen de la cadena industrial para poder separarlos porque hay un riesgo y un impacto sanitario, económico y legal. Y esos pasivos son una carga económica que paga el Estado, pero sanitariamente lo pagamos todos con un ambiente contaminado”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Medina pidió “ser claros en cómo se va a valorizar todo este recupero y reinserción de materiales, porque tiene que ver con un esquema de país” y, al hacerse eco de los efectos de la guerra en Medio Oriente, sentenció: “Estamos en un proceso de incertidumbre por la situación internacional, el petróleo oscila su precio y tiene impacto en el plástico. Entonces, el reciclado nos permite tener más soberanía en muchos de los recursos que podemos utilizar. Hay un desafío en inserción económica”.