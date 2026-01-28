Planeta en punto de quiebre: no alcanza con un plan de sostenibilidad

Los científicos advierten que ya hemos superado buena parte de los límites que mantienen estable al planeta: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos naturales, la contaminación por sustancias químicas y el uso insostenible del agua dulce.

El año 2024 fue el más cálido desde que existen registros

Durante décadas, la humanidad se contó una historia tranquilizadora: que el progreso técnico y la cooperación internacional serían suficientes para reparar los daños ambientales y garantizar un desarrollo sostenible para las próximas generaciones. Pero la realidad que enfrentamos hoy es otra, mucho más incómoda y urgente. Los datos son claros y cada vez más difíciles de ignorar .

Los científicos advierten que ya hemos superado buena parte de los límites que mantienen estable al planeta : el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos naturales, la contaminación por sustancias químicas y el uso insostenible del agua dulce. No se trata de una amenaza futura: está ocurriendo ahora .

A casi diez años del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible , el mundo no avanza al ritmo esperado. Según Naciones Unidas, apenas un 15% de las metas está en camino de cumplirse, mientras que cerca de la mitad se encuentra estancada o incluso retrocede. La pobreza vuelve a crecer, la desigualdad se profundiza y la degradación ambiental se acelera .

En el frente climático, los datos son aún más contundentes. El año 2024 fue el más cálido desde que existen registros , y el primero en el que la temperatura media global anual superó el umbral de 1,5 °C respecto de la era preindustrial . El 2025 no rompió ese récord, pero se ubicó entre los tres años más cálidos de la historia , confirmando que no se trató de un pico aislado sino de una tendencia estructural. Nos dirigimos hacia escenarios de inestabilidad climática profunda, con fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos.

Y pese a ello, los acuerdos internacionales —desde los pactos sobre biodiversidad hasta las cumbres climáticas— siguen sin lograr los resultados esperados. No por falta de conocimiento, ni de tecnología, ni de alternativas económicas . Lo que falta es voluntad política, mirada integral y la capacidad de desafiar intereses instalados .

Claro que hay avances: energías renovables más accesibles, empresas que incorporan criterios ambientales, ciudades con movilidad sostenible, productos con etiquetado ecológico. Pero todo esto ocurre a una escala y velocidad insuficientes. La degradación continúa, los eventos climáticos extremos se multiplican y los ecosistemas pierden capacidad de regenerarse.

Por eso, ya no alcanza con “ser más eficientes”. Las estrategias actuales de sostenibilidad no están logrando revertir la tendencia. Lo que necesitamos es un cambio civilizatorio.

Y hay algo de lo que casi nadie quiere hablar. Algo que se evita en los discursos oficiales, en las campañas corporativas y en buena parte de los medios: necesitamos modificar de raíz nuestros hábitos de consumo y nuestra idea -tan instalada- de lo que significa vivir bien.

Hoy la humanidad consume recursos a un ritmo equivalente a 1,75 planetas Tierra. Si todos viviéramos con el nivel de consumo promedio de la Unión Europea, necesitaríamos cerca de tres. No es una metáfora: es contabilidad ecológica.

Consumimos más de lo que necesitamos. Mucho más. No sólo a nivel de políticas públicas o sistemas productivos, también en lo personal. Compramos para pertenecer, para aparentar, para llenar vacíos. Convertimos deseos en derechos y publicidad en sentido de vida. Y ese modo de habitar el mundo tiene consecuencias materiales y ecológicas.

Si queremos un planeta habitable para las próximas generaciones, no alcanza con reciclar, separar residuos o usar bolsas reutilizables (aunque todo eso importe). Tenemos que hacernos otras preguntas: ¿qué necesitamos realmente para vivir bien? ¿Qué es suficiente? ¿Qué es esencial?

No se trata de renunciar a la calidad de vida, sino de redefinirla.

Cuidar el planeta no es sólo un acto técnico, sino un acto de conciencia. Un cambio cultural. Una transformación profunda en la manera en que entendemos el valor, el bienestar y el propósito.

No para salvar la Tierra —que seguirá sin nosotros—, sino para salvar nuestra posibilidad de permanecer en ella. No somos espectadores. Todavía podemos ser protagonistas.

Director del área de Medioambiente de la Facultad de Ingeniería.