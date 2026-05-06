La producción de autos no pudo sostener el repunte en abril y se desplomó 18,6% en el primer cuatrimestre

La producción de autos no pudo sostener en abril las mejoras que había arrojado en marzo . De este modo, cerró un muy pobre primer cuatrimestre, marcado por el mayor peso de los vehículos importados en el mercado local y un poder adquisitivo que no repunta y que genera una contracción en las ventas .

Según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores ( ADEFA ), en el cuarto mes del año se fabricaron 37.521 unidades, lo cual significó una contracción del 10,1% contra marzo de este año y del 17,5% versus abril de 2025 . De este modo, en el primer cuatrimestre la producción sufrió un derrumbe del 18,6% respecto del mismo período del año pasado.

La caída en este inicio de año fue explicada fundamentalmente por el segmento de automóviles , que incluye a los vehículos destinados al transporte de personas. Aquí el desplome fue del 35,9%.

Mientras tanto, el segmento de utilitarios , que abarca a los vehículos para el transporte de mercancías y es el más relevante en el total, tuvo una merma anual del 3,1%, aunque en abril sufrió un fuerte retroceso mensual, del 12,1%.

La apertura comercial y el frío mercado interno impactan sobre la industria automotriz

Asimismo, el achicamiento del sector fue causado en su mayor parte por las menores ventas a concesionarias locales, ya que allí la caída fue mucho más profunda que la verificada para los vehículos enviados al exterior (-17,9% vs -1,6%).

En cuanto a las ventas en el mercado interno, el informe de ADEFA reportó que la variación negativa fue particularmente grande (-40,6%) entre los vehículos de origen nacional. Esto coincide con el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en donde se reflejó que apenas el 30% de los autos patentados en abril fueron nacionales, cuando hasta 2024 esta cifra superaba el 50%.

En términos agregados, ACARA informó una baja en los patentamientos del 13,6% interanual y del 3,3% mensual. Sucedió en un marco de ingresos laborales planchados y pese a que en el mes en cuestión hubo un avance en los créditos prendarios, según un relevamiento de First Capital.

Respecto de las exportaciones, vale remarcar que la caída interanual fue causada por la performance del primer bimestre, pero que en marzo y abril se vieron incrementos en las ventas. En el acumulado de 2026, Brasil siguió concentrando la mayor parte de los envíos (65,1%). Asimismo, resaltó una pérdida en el peso de América Central como destino y una mayor participación de Perú.