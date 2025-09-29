Rolando Dávila: "Argentina está en el mejor momento y con la oportunidad más grande"

El secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino Chile participó del panel de cierre del evento Energía & Minería de Ámbito Debate y opinó sobre las potencialidades de la cooperación entre ambos países.

Rolando Dávila , secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino Chile, participó del panel de cierre del evento Energía & Minería de Ámbito Debate , moderado por el periodista especializado y director del portal Energy Report, Sebastián Penelli, y habló sobre los desafíos y oportunidades que ambos países tienen a futuro en la materia.

Dávila compartió espacio con Roberto Cacciola , presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM); y Ernesto Cusianovich , de la consultora Poliarquía.

Para romper el hielo, Dávila remarcó que su mirada sobre la minería es binacional, teniendo en cuenta las posibilidades de cooperación y complementación en cobre entre Argentina y Chile.

"Es un momento oportuno, a través de todo tipo de seminarios y encuentros, para generar la sinergia para trabajar en conjunto y desarrollar la minería de cobre de clase mundial que tenemos en Argentina", apuntó.

Al proseguir con su disertación, remarcó que el tema geopolítico asociado a la minería es el que más lo apasiona: "Argentina está en el mejor momento y con la oportunidad más grande, debido a la hora geopolítica. El mundo está en una carrera por suministros seguros de minerales críticos, principalmente el cobre".

"Tenemos cinco o seis proyectos de escala mundial, que van a llegar a producir 1.200.000 toneladas de cobre fino por año, que es lo que produce 'Escondido', la mina de cobre más grande del mundo", graficó.

Eso, amplió, nos transforma en un socio estratégico para cualquier país del mundo: "EEUU lo tiene muy claro y de hecho lo dijo el secretario del Tesoro: 'Apoyamos incondicionalmente a la Argentina. Todo lo que necesiten está ahí, nos interesan el uranio, el cobre y la energía nuclear. Es el mejor momento".

Al cierre, puso en valor a Ámbito Debate: "Hubo mucho diálogo, con conocimiento, y búsqueda de sinergias, construcción de relaciones y soluciones".

"¿Cómo veo los próximos diez años? Con complementación y cooperación. En la Cámara Chileno Argentina ofrecemos un espacio neutral para generar ese diálogo. Ya lo hicimos en el sector energético, con el retorno de los envíos de gas a Chile, que no fue fácil, porque había que generar confianza, pero que hoy está funcionando", finalizó Dávila.