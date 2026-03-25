Ley de Glaciares: mejora la imagen de la minería y la sociedad pide equilibrio entre ambiente e inversiones

Un estudio de Poliarquía Consultores muestra un giro en la percepción de la minería en Argentina, en medio del debate por la reforma de la ley de Glaciares. Crecen el apoyo a la actividad y el interés social, y la mayoría reclama compatibilizar desarrollo económico con protección ambiental.

En un momento clave para la discusión minera en Argentina, con la adecuación de la ley de Glaciares ya aprobada en el Senado y en pleno proceso de audiencias públicas en la Cámara de Diputados , un estudio reciente de Poliarquía Consultores, dirigido por Ernesto Cussianovich , revela un cambio profundo en la percepción social sobre la actividad. Los datos muestran una sociedad más receptiva a la minería, con expectativas crecientes y una demanda clara: avanzar en el desarrollo sin resignar el cuidado ambiental, especialmente del agua.

Uno de los indicadores más elocuentes del informe aparece en la forma en que los argentinos asocian la minería. Ante la pregunta sobre qué es lo primero que se les viene a la cabeza, el 33% mencionó “contaminación” , una cifra que, aunque sigue liderando, cayó de manera significativa desde el 48% registrado en 2025.

En paralelo, crecieron las asociaciones vinculadas al desarrollo productivo: el 22% mencionó producción, el 19% desarrollo y el 15% empleo, mientras que el conflicto quedó en el 11%. Desde la consultora señalan que “ la contaminación continúa encabezando el ranking de preocupaciones de la opinión pública. Sin embargo, en apenas un año el peso de ese tema se redujo de manera visible ” . Y agregan una reflexión que atraviesa todo el estudio: “ ¿estamos frente a un cambio de época o ante una mirada más ‘oportunista’ de la sociedad, moldeada por la falta de trabajo y de oportunidades? ” .

Ese cambio en la percepción convive, sin embargo, con un nivel de conocimiento aún limitado. Solo una minoría declara saber mucho o bastante sobre minería, aunque el dato muestra una mejora respecto de años anteriores. El estudio indica que el nivel de conocimiento “no superó el 20% durante la última década”, pero que en el último año creció alrededor de 10 puntos. Aun así, la advertencia es clara: “ argentinos que saben poco sobre minería pero esperan mucho de ella puede convertirse fácilmente en un búmeran ” , lo que plantea un desafío para el sector en términos de comunicación y gestión de expectativas.

En este contexto, el respaldo al desarrollo minero alcanza uno de sus niveles más altos de los últimos años. El 61% de los encuestados se manifestó a favor de la actividad, frente a un 19% en contra y un 20% que no sabe o no contesta. Se trata de un dato relevante no solo por su magnitud, sino también por el momento en que fue relevado: la semana del debate en el Senado sobre la Ley de Glaciares. Según el informe, “ el 61% de los argentinos se muestra de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera ”, aunque advierte que este apoyo “ todavía deberá confirmarse en un período más prolongado para evitar caer en la trampa del entusiasmo coyuntural ” .

La percepción sobre el desempeño del sector también es positiva. Un 60% de los encuestados considera que a la minería le va bien o muy bien (sumando 28% “bien” y 32% “muy bien” en 2026), mientras que el 21% la evalúa como regular y apenas un 10% como mal o muy mal. Este optimismo contrasta con la realidad productiva: “En los últimos cinco años no hubo un aumento en la producción de oro, el litio no experimentó el crecimiento exponencial del que tanto se habla, y el cobre todavía no se produce en el país”, señala el informe . En ese sentido, advierte que “tarde o temprano, ese mismo porcentaje de argentinos comenzará a reclamar su parte”.

image Un 60% de los encuestados considera que a la minería le va bien o muy bien.

El conocimiento sobre minerales específicos muestra cifras aún más contundentes. El 94% de los encuestados afirma estar al tanto de que en Argentina se produce litio, mientras que el 80% reconoce la existencia de yacimientos de cobre en el país. Estos niveles de conocimiento reflejan la creciente centralidad de los minerales críticos en la agenda pública, especialmente en el marco de la transición energética global.

En paralelo, el debate por la ley de Glaciares logró instalarse con fuerza en la opinión pública. El 71% de los argentinos afirma haber escuchado noticias recientes sobre el tema, un aumento significativo respecto del 65% registrado en 2025. Sin embargo, el propio estudio pone en duda la profundidad de esa información: “¿qué es exactamente lo que escuchan?, ¿qué es lo que realmente saben?” . Esa misma tensión se observa en el nivel de conocimiento declarado: el 50% asegura saber mucho o bastante sobre glaciares, cuando un año antes ese porcentaje era apenas del 28%. Para Poliarquía, este fenómeno puede ser determinante: “Este interés puede traducirse tanto en apoyo como en resistencia resulta crucial saber manejar las teclas de la información confiable y de calidad” .

Pero el dato más relevante del estudio aparece al momento de evaluar qué debería priorizar el Gobierno en la reforma de la ley. Lejos de una lógica binaria, la mayoría de los argentinos opta por una posición intermedia: el 56% considera que deben priorizarse tanto la protección del ambiente y las fuentes de agua como el desarrollo económico y las inversiones mineras. Solo el 29% se inclina exclusivamente por el cuidado ambiental y el 15% por el desarrollo económico.

Según el informe, “una mayoría del 56% cree que deberían priorizarse ambas cosas al mismo tiempo esta respuesta es particularmente llamativa y, en términos históricos, casi inédita” . Este resultado redefine el eje del debate público, que deja de plantearse en términos de oposición para avanzar hacia una lógica de integración.

En la misma línea, el estudio arroja un dato contundente sobre la confianza en los actores que deberían definir la reforma. El 69% de los encuestados confía en científicos y expertos, muy por encima de cualquier otro actor: organizaciones ambientalistas (8%), gobierno nacional (8%), Congreso (4%) y gobiernos provinciales (3%). Para la consultora, “el resultado habla casi por sí solo… la voz que debería orientar la decisión es, claramente, la de la ciencia” . Este punto adquiere especial relevancia en el contexto argentino, donde las provincias -titulares de los recursos naturales- tendrían un rol central en la eventual implementación de la ley y en la provisión de esos especialistas.

image El 69% de los encuestados confía en científicos y expertos, muy por encima de cualquier otro actor: organizaciones ambientalistas, gobierno nacional, Congreso y gobiernos provinciales.

La encuesta, realizada entre el 23 y el 26 de febrero de 2026 sobre una muestra de 995 casos a nivel nacional, con un margen de error de +/- 3,11% y un nivel de confianza del 95%, se posiciona así como una radiografía precisa de un momento de inflexión. Con una metodología online y una muestra ponderada por variables sociodemográficas, el estudio capta una sociedad que, en medio de tensiones económicas y debates ambientales, comienza a redefinir su vínculo con la minería.

En definitiva, los resultados reflejan un cambio de clima: la minería gana legitimidad social, pero bajo condiciones. La ciudadanía no rechaza el desarrollo, pero tampoco resigna el cuidado ambiental. Y, sobre todo, exige que las decisiones se basen en evidencia técnica. En el marco del tratamiento legislativo de la ley de Glaciares, ese equilibrio —entre producción, sostenibilidad y conocimiento científico— aparece como el verdadero eje de la discusión.