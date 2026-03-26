Luis Caputo anunció la ampliación del proyecto RIGI de litio Fénix en Catamarca por u$s530 millones

El Comité Evaluador del RIGI dio luz verde a la iniciativa de Rio Tinto en el Salar del Hombre Muerto. El plan sumará capacidad productiva, empleo y exportaciones.

El proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, sumará producción de litio tras la aprobación de su ampliación bajo el RIGI.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó la ampliación del proyecto de litio Fénix , operado por la minera Rio Tinto en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca.

La iniciativa contempla una inversión de u$s530 millones y permitirá incorporar 9.500 toneladas anuales adicionales de capacidad de producción, en un contexto de fuerte crecimiento del sector del litio en la Argentina.

Según detalló el funcionario, el proyecto generará 1.143 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y 504 empleos durante la fase operativa, entre directos e indirectos.

Además, la ampliación del emprendimiento aportará u$s165 millones anuales en exportaciones , lo que contribuirá a fortalecer el ingreso de divisas y consolidar la expansión de la industria del litio.

IMPORTANTE: Ampliación del proyecto RIGI FÉNIX en Catamarca El Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto de litio FÉNIX, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. El proyecto cuenta con una inversión de USD 530…

El proyecto Fénix es uno de los desarrollos más relevantes del país en materia de producción de litio y su ampliación se inscribe dentro de la estrategia oficial para atraer inversiones de gran escala a través del RIGI, con foco en sectores considerados estratégicos como minería, energía e infraestructura.

La petrolera de Paolo Rocca pidió entrar al RIGI con un proyecto de u$s2.400 millones

En un movimiento estratégico que consolida la tendencia inversora del sector energético, Tecpetrol, la compañía petrolera del Grupo Techint, presentó formalmente su solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La presentación, realizada el pasado viernes, contempla un desembolso masivo de u$s2.400 millones destinados al desarrollo del área Los Toldos II Este, ubicada en la ventana de petróleo de Vaca Muerta.

Esta decisión del grupo liderado por Paolo Rocca se produce en un contexto de alta exposición pública, tras las recientes críticas lanzadas por el presidente Javier Milei contra el empresario a quien denostó en varios atriles -físicos y virtuales- al punto de calificarlo como "Don Chatarrín de los tubitos caros" y acusarlo de ser parte de entramados de corrupción que "vaciaron al país".

Sin embargo, la apuesta técnica y financiera de la compañía confirma que los beneficios del nuevo marco regulatorio han primado sobre las tensiones políticas, traccionando uno de los mayores proyectos de inversión previstos para la cuenca neuquina en los próximos años.