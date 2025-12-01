Tomás Vassolo: "Argentina tiene que multiplicar hasta por diez su tamaño del mercado de capitales"

El presidente de Max Capital valoró el potencial de la industria financiera durante la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El presidente de Max Capital , Tomás Vassolo , analizó el potencial del mercado de capitales como motor del desarrollo al formar parte del segundo panel de la Cita de CEOs , el último evento de Ámbito Debate de la agenda 2025.

En el ciclo, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Vassolo señaló que Max Capital “ es un grupo financiero que tiene cinco empresas dentro del grupo ” y mencionó que entre ellas aparecen “la ALyC, una sociedad de fondos propia con casi 500 millones de dólares; una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), que es un vehículo para dar crédito a pymes; un PSP o Proveedor de Servicios de Pagos; y una corredora de granos”.

“ Somos una alternativa a los bancos en todos los segmentos . Y tratamos de que tanto individuos como empresas puedan resolver sus cuestiones financieras dentro del grupo”, destacó sobre lo que consideró “un año pendular y cambiante”.

Sin embargo, planteó: “ Entre enero y marzo tuvimos un escenario que veníamos de 18 meses de incrementos de los costos en dólares con la inercia de ajustes por inflación y costos que se habían duplicado, pero de la mano de un tipo de cambio que se acomodó en torno a los 1.500 dólares hizo que veamos una situación más estable ”.

Una Argentina desafiante y la oportunidad del mercado de capitales

Al poner el foco en el rol propio, Vassolo admitió que “Argentina siempre es desafiante y apasionante, no te aburrís nunca” y consideró que “industria en la que mirás, ves un potencial interesantísimo”. “En la nuestra en particular está todo por hacerse y nosotros lo vemos como una gran oportunidad. Por eso seguimos apostando independientemente del contexto y eso tratamos de bajar al talento de la compañía para retenerlo”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la industria financiera “es uno de los sectores con mayor oportunidad”, anticipó que su tamaño “se puede multiplicar por cuatro, por cinco o por diez” y vinculó esa mejora a “la construcción de una moneda”.

Tomas Vassolo VIDEO

“En la medida que logremos tener una moneda más fuerte y el argentino pueda pensar y ahorrar en pesos, o vía dolarización, que estuvo la idea, para que el ahorro se canalice y ese será el motor de crecimiento y el corazón de todas las industrias”, razonó.

“No hay paper que no te demuestre que un mercado de capitales desarrollado va de la mano de una economía que crece, con un costo de crédito más bajo y empresas financiándose más barato. Estamos en un sector con un gran potencial y ojalá podamos capturar parte de ese crecimiento”, sentenció.

Tecnología y capital humano

Finalmente, Vassolo aseguró que “el capital humano es fundamental y en eso invertimos para que la estructura sea atractiva para el talento”, mientras consideró que “el otro pilar es la tecnología, que es el corazón para poder escalar el negocio”.

En esa línea, realzó la flamante app de Max Capital y manifestó que “hoy hay 18 millones de cuentas comitentes y hace unos años había un millón, por lo que ahí hay una oportunidad inmensa”. “El que se va a quedar con la parte de la torta más importante va a ser el que pueda resolverle al cliente la mayor cantidad de cuestiones”, redondeó.