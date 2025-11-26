El mercado de capitales y la industria hotelera, con buenas perspectivas para 2026

Referentes de Max Capital, Mercedes-Benz Compañía Financiera y Howard Johnson y Days Inn participaron de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate giró en torno al financiamiento en el mercado de capitales y la industria hotelera.

El presidente de Max Capital , Tomás Vassolo ; el presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera , Diego Marín ; y el CEO de Hoteles Howard Johnson y Days Inn , Pablo Albamonte , encabezaron el segundo panel de la Cita de CEOs , el último evento de Ámbito Debate de la agenda 2025.

Moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , la charla giró en torno a un 2025 que los referentes calificaron como positivo. Vassolo precisó que Max Capital “es un grupo financiero que tiene cinco empresas dentro del grupo” y mencionó que entre ellas aparecen “la ALyC , una sociedad de fondos propia con casi 500 millones de dólares; una Sociedad de Garantía Recíproca ( SGR ), que es un vehículo para dar crédito a pymes; un PSP o Proveedor de Servicios de Pagos ; y una corredora de granos ”.

“ Somos una alternativa a los bancos en todos los segmentos . Y tratamos de que tanto individuos como empresas puedan resolver sus cuestiones financieras dentro del grupo2, destacó en lo que consideró “un año pendular y cambiante”. Sin embargo, planteó: “Entre enero y marzo tuvimos un escenario que veníamos de 18 meses de incrementos de los costos en dólares con la inercia de ajustes por inflación y costos que se habían duplicado, pero de la mano de un tipo de cambio que se acomodó en torno a los 1.500 dólares hizo que veamos una situación más estable”.

En tanto, Marín precisó que la empresa que forma parte de Daimler Truck . “ Este año fue muy bueno para el mercado de camiones, con un crecimiento de más del 50% comparado con el año pasado, mientras que el de buses tuvo un crecimiento similar y en la parte financiera también fue un buen año”, resaltó.

“ El mercado financia el 50% de lo que se vende y nosotros somos líderes en ese segmento ”, sacó pecho, aunque aclaró que “todavía se financia poco si uno compara con otros países como Brasil, que llega al 70%”, para luego destacar el potencial y afirmar que “el crédito es un potenciador del crecimiento”.

A su turno, Albamonte aclaró que Howard Johnson no finalizó el año. “Nos tenemos que preparar para la temporada de verano”, aclaró sobre la firma estadounidense que cumple 100 años y en Argentina llevamos más de 25, con 40 hoteles funcionando y 26 en construcción.

Con respecto a la eventual llegada de inversiones, razonó: “En nuestro caso se proyecta a muchos años y eso hace que el contexto actual no sea tan preciso para inversiones a largo plazo”. A la par, agregó que “los inversores son 100% argentinos y este año tuvimos uno por semana que vino a averiguar por la inversión hotelera, franquicia y turismo, porque hay ciudades que carecen de hoteles de calidad”.

el CEO de Hoteles Howard Johnson y Days Inn, Pablo Albamonte Albamonte puso el foco en el inicio de la temporada de verano.

El liderazgo en un país desafiante

Al poner el foco en el rol propio, Vassolo admitió que “Argentina siempre es desafiante y apasionante, no te aburrís nunca” y consideró que “industria en la que mirás, ves un potencial interesantísimo”.

“En la nuestra en particular está todo por hacerse y nosotros lo vemos como una gran oportunidad. Por eso seguimos apostando independientemente del contexto y eso tratamos de bajar al talento de la compañía para retenerlo”, afirmó.

A la par, Marín consideró que “es desafiante liderar una empresa en un entorno muy volátil” y recordó que “el año empezó muy bien en el mercado financiero y después hubo meses con tasas muy elevadas que a veces complica”.

Sin embargo, contrapuso: “Nuestro negocio es muy de largo plazo, es financiar camiones y buses. Conocemos muy bien a nuestros clientes, tenemos experiencia y es clave escucharlos y ver cómo los podemos asistir y adaptarse a la realidad”.

En el sector turístico, Albamonte aseguró que “el liderazgo se ejerce con el ejemplo” y agregó: “Trabajamos muchísimo la capacitación de personal y en todas las áreas de servicio tenemos gente muy joven que inicia su vida laboral, por eso trabajamos en su actitud”.

“Si te atienden mal, podés tener el mejor hotel del mundo pero la gente no vuelve. Se vio hace muchos años con las review, hoy la presión es cada vez mayor porque antes era interna y ahora es pública. Además, mucha gente viajó al exterior y es una competencia permanente retener al cliente en la Argentina para disfrutar las bellezas naturales”, detalló.

El potencial del mercado de capitales

Vassolo consideró que la industria financiera “es uno de los sectores con mayor oportunidad” y anticipó que su tamaño “se puede multiplicar por cuatro, por cinco o por diez”. Vinculó esa mejora a “la construcción de una moneda”.

“En la medida que logremos tener una medida más fuerte y el argentino pueda pensar y ahorrar en pesos, o vía dolarización, que estuvo la idea, ese será el motor de crecimiento y el corazón de todas las industrias”, razonó.

El presidente de Max Capital, Tomás Vassolo Vassolo resaltó el potencial del mercado de capitales.

“No hay paper que no te demuestre que un mercado de capitales desarrollado va de la mano de una economía que crece, con un costo de crédito más bajo y empresas financiándose más barato. Ojalá podamos capturar parte de ese crecimiento”, destacó el referente de Max Capital.

A eso le sumó que “el capital humano es fundamental y en eso invertimos para que la estructura sea atractiva para el talento”, mientras consideró que “el otro pilar es la tecnología, que es el corazón para poder escalar el negocio”.

La oportunidad en buses y camiones

En tanto, Marín dijo que el año que viene “va a ser muy especial porque nos estamos mudando a la fábrica nueva de Zárate y vamos a tratar de potenciar las ventas de camiones y buses, ojalá sea un año mejor que este”.

“En un mercado financiero un poco más estable, con mejores tasas, va a ayudar a seguir creciendo. Hay muchos sectores de la economía que tienen muchísimo por crecer y demandan camiones, también hay bastante necesidad de renovar buses. La idea es apoyar a los clientes”, apuntó.

el presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera, Diego Marín Marín anticipa que 2026 será un año de oportunidades.

Sobre este punto, destacó: “Ofrecemos todas las alternativas, desde créditos prendarios de corto plazo hasta de largo plazo. Somos muy fuertes en leasing, que tiene mucho por crecer. También financiamos capital de trabajo y compra de repuestos. Es una estrategia 360”.

Hotelería, tecnología y calidad de servicio

En su rubro, Albamonte indicó que “el posicionamiento de nuestra marca es muy fuerte y el perfil del inversor es un empresario que hizo una actividad muy exitosa y ve en la hotelería un resguardo para su capital y con hoteles de mucha calidad desde el punto de vista de infraestructura y servicios”.

Entre las ventajas competitivas de Hoteles Howard Johnson y Days Inn, destacó que cuenta con “una marca construida y una previsibilidad, que es lo que el cliente busca, además de la posibilidad de comprar calidad a un precio muy equilibrado”.

“Somos pioneros en destinos emergentes y nos hacemos muy fuertes”, resaltó sobre los desarrollos en Córdoba, en el noroeste y en el sur del país. A eso le sumó: “Contamos con el mejor sistema de gestión hotelero del país porque es muy importante conocer al cliente tiene inconvenientes en la comunicación”.

Desafíos para 2026

De cara al año próximo, Albamonte puso el foco en la expansión de la marca. “En el primer trimestre estaríamos inaugurando siete hoteles nuevos, que no son renovaciones por lo que lleva un tiempo mayor”, contó y agregó que avanzarán “en General Pico, La Pampa, y otros puntos del país donde la infraestructura hotelera no ha llegado, porque el desafío es seguir incorporando y tener una red mucho más amplia”.

Vassolo resaltó la flamante app de Max Capital y manifestó que “hoy hay 18 millones de cuentas comitentes y hace unos años había un millón, por lo que ahí hay una oportunidad inmensa” y redondeó: “El que se va a quedar con la parte de la torta más importante va a ser el que pueda resolverle al cliente la mayor cantidad de cuestiones”.

Finalmente, Marín puso el foco en el inicio de la actividad en la nueva planta de Zárate y lanzó el deseo de Mercedes-Benz para 2026. “El desafío es estar ahí ofreciendo las mejores condiciones al cliente. Ojalá tengamos una economía un poco más estable con inflación y tasas a la baja, que va a potenciar las ventas”, cerró.