Balances de gestión en provincias, teñidos por volantazo pandémico

Al trazar un balance de su primer año de gestión, consideró que “nadie puede negar que la provincia de Buenos Aires fue desfavorecida y necesita recursos” dado que aporta el 40%, pero recibe el 20% de los fondos coparticipables.

“En campaña no hice una sola promesa, pero no porque no quería asumir compromisos sino porque la situación en que nos dejaban el país y la provincia nos ponía en un lugar muy desfavorable”, añadió Kicillof.

En tanto, el salteño Gustavo Sáenz dijo en la Casa de Gobierno provincial que concluye un año “difícil, doloroso”, pero de “mucha gestión” para conseguir obras importantes para la provincia, que se verán reflejadas en 2021.

“Se va un año difícil para todos, doloroso y triste, donde tuvimos que enfrentar y gobernar sobre lo desconocido, pero, independientemente de eso, estamos terminando un año de mucha gestión, de haber trabajado muchísimo en medio de la pandemia para conseguir obras importantes para Salta y los salteños”, dijo el mandatario provincial.

PAG20.jpg

“La pandemia dio vuelta al mundo, a la economía, a la salud. Golpeó fuertemente. La Argentina y nuestra provincia también recibieron ese duro golpe, que tiene que ver con la salud, con que mucha gente ha perdido a sus seres queridos y sus fuentes laborales”, expresó.

Asimismo, el riojano Ricardo Quintela hizo un racconto de sus primeros doce meses al frente del Ejecutivo,y aprovechó la ocasión para anunciar un bono de $12.000 en una sola cuota para trabajadores de la administración pública, reintegro del 25% en compras navideñas y asistencia a municipios, entre otras medidas.

De la misma manera, el misionero Oscar Herrera Ahuad se pronunció al recorrer obras en la localidad de Santa Ana. “Hemos llevado adelante con mucha solidaridad un tiempo difícil, con seguridad sanitaria, que nos permite hoy poder estar en Santa Ana, con una construcción que se hizo en plena pandemia”, dijo.

También el sanjuanino Sergio Uñac, en su quinto año de gestión, señaló: “En un año tan difícil para el mundo, los sanjuaninos nos unimos para alcanzar aquellos objetivos que nos propusimos ese 10 de diciembre”.

“A pesar de las adversidades que hemos atravesado, hoy revaloramos la fortaleza de cada uno de los sanjuaninos que puso todo de sí para seguir avanzando”, añadió Uñac.

Por su parte, el mendocino Rodolfo Suarez llegó a su primer año y lamentó el rechazo a la modificación a la ley minera a finales del año pasado. Asimismo, se refirió a la tensa relación con el Gobierno nacional: “Ellos dicen que no nos discriminan, pero deberían admitir que el favor político no lo tuvimos”, dijo al medio local Diario Uno.

Desde Entre Ríos, en tanto, el mandatario Gustavo Bordet dijo que este 2020 “fue un año muy atípico, signado por una pandemia que no estaba en la perspectiva de nadie”.

Tras destacar los refuerzos sanitarios, agradeció a Alberto Fernández. “Hubo un apoyo del gobierno nacional, que ha estado permanentemente conversando con los gobernadores y transfiriendo recursos”, concluyó Bordet.