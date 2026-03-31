La Justicia avaló el adelantamiento electoral en la UCR bonaerense y fijó comicios para el 7 de junio

El juez Alejo Ramos Padilla rechazó la impugnación de Miguel Fernández y convalidó la autoconvocatoria partidaria. Consideró que no hubo perjuicio ni irregularidades que invaliden el proceso.

La Justicia federal con competencia electoral confirmó que las elecciones internas de la UCR bonaerense se realizarán el próximo 7 de junio, al rechazar el planteo de impugnación presentado por el sector que encabeza Miguel Fernández .

La decisión fue tomada por el juez Alejo Ramos Padilla , quien validó la autoconvocatoria impulsada por los sectores vinculados a Maximiliano Abad y Martín Lousteau , junto a sus aliados, que habían resuelto adelantar la renovación de autoridades partidarias.

En su fallo, el magistrado consideró que la reunión en la que se definió la fecha fue válida al haberse alcanzado el quórum requerido , pese a los cuestionamientos sobre la convocatoria.

Además, sostuvo que no se acreditó la existencia de un perjuicio concreto ni una afectación de derechos para los sectores involucrados , al tiempo que remarcó que el cronograma electoral respeta los plazos establecidos en la carta orgánica del partido.

La disputa interna se había intensificado luego de que dirigentes opositores a Fernández se autoconvocaran y fijaran la fecha electoral, en medio de un escenario de conducción transitoria a cargo de un comité de contingencia.

miguel fernandez ucr Miguel Fernández.

Fernández había impulsado una convocatoria propia para definir el calendario electoral, pero la misma fue suspendida, lo que, según el fallo, descarta la existencia de un conflicto entre dos procesos formales en paralelo.

Con esta resolución, la Justicia dejó firme el adelantamiento de los comicios y despejó el camino para la elección de nuevas autoridades en el radicalismo bonaerense, en un contexto de tensiones internas que se arrastran desde las elecciones partidarias de 2024.

La resolución judicial llega luego de que, a comienzos de marzo, el sector de Fernández avanzara con una impugnación contra la autoconvocatoria que fijó la fecha electoral. En ese momento, el dirigente había cuestionado la decisión por considerarla “nula” y sostuvo que no respetaba los acuerdos alcanzados previamente dentro del partido, lo que profundizó la disputa interna.