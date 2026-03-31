Nación desembolsará $48 mil millones para la caja jubilatoria de Chubut

El gobernador Ignacio Torres firmó el acuerdo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Los fondos previsionales son un reclamo recurrente de diversas provincias.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , firmó este martes junto a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello , el acuerdo mediante el cual el Estado nacional , a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), reconoce y se compromete a pagar la deuda que mantiene con la caja previsional de la provincia, la cual asciende a más de $48 mil millones .

La rúbrica se llevó a cabo en el Ministerio de Capital Humano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de este acuerdo, ANSES transferirá los fondos adeudados a la Provincia del Chubut, en concepto de financiamiento del sistema previsional, lo que representa un reconocimiento largamente esperado por los jubilados provinciales.

Este avance es resultado de las gestiones impulsadas por el Gobierno del Chubut, junto con la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el pago de la deuda por parte del Estado nacional.

Torres remarcó que “después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia” .

En ese sentido, el mandatario señaló que “este acuerdo es el resultado de un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial, que nos permitió avanzar en una solución concreta para que Nación cumpla con Chubut”.

Asimismo, recordó que “durante años no se impulsó el reclamo como correspondía, y desde el primer día de gestión asumimos la responsabilidad de exigirle al Estado nacional el pago de esta deuda en defensa de nuestros jubilados”.

Torres Pettovello

Finalmente, Torres concluyó: “Este no es un logro del Gobierno del Chubut, sino de todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo”, y agregó: “Estamos hablando de más de $48 mil millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional”.

“Después de años en los que los jubilados de la provincia fueron olvidados por distintos gobiernos, hoy empezamos a devolverles lo que siempre fue suyo”, concluyó el mandatario provincial.

En las últimas semanas, Nación suscribió distintos acuerdos para saldar acreencias con las cajas previsionales de las provincias. Ese ítem fue uno de los que diversos gobernadores colaron en negociaciones para proyectos clave del oficialismo, como el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

A comienzos de marzo, el misionero Hugo Passalacqua había suscripto un entendimiento con Pettovello para dar inicio al cobro de parte de la deuda que el Estado nacional mantiene con la Provincia en relación con la Caja Jubilatoria no transferida.

El encuentro se desarrolló en el ámbito del Ministerio de Capital Humano y participó además el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi. Por la provincia acompañó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, junto a funcionarios nacionales.

Passalacqua Pettovello Misiones es otra de las provincias que suscribieron acuerdos con Nación para recibir fondos previsionales.

Al respecto, Passalacqua agradeció “a la ministra Pettovello por recibirnos al ministro Adolfo Safrán y a mí en una acción muy importante para la provincia y su caja previsional”, y destacó que el acuerdo permite avanzar en una solución concreta a un reclamo sostenido por Misiones en defensa de sus recursos.

El convenio constituye un avance institucional significativo en el proceso de regularización de esta deuda histórica y reafirma la posición sostenida por la Provincia respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional con las jurisdicciones que mantienen sus sistemas previsionales bajo administración propia.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que no se trata de fondos discrecionales ni de transferencias extraordinarias, sino de recursos que debieron ser remitidos oportunamente en función de la normativa vigente y de los acuerdos vinculados al sostenimiento del sistema previsional misionero.

Días antes, en febrero, el Gobierno había hecho lo propio con el neuquino Rolando Figueroa, otro mandamás provincialista que apoyo, a través de sus legisladores, proyectos de la gestión libertaria en el Congreso.