Críticas en Salta al Plan Güemes impulsado por Nación: "Es un show político"

El interventor de Aguas Blancas, localidad que limita con Bolivia, denunció la falta de gestión de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y de la actual, Alejandra Monteoliva. La crisis económica en la frontera se profundiza con decenas de comercios cerrados.

El día que Patricia Bullrich puso en marcha la construcción de la cerca de 200 metros en Aguas Blancas, una obra que representa el 0,027% de los 742 kilómetros de frontera con Bolivia.

Mientras el Gobierno intenta mostrar resultados en la frontera norte, las críticas desde el territorio arrecian. El interventor de la localidad de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, ubicada en la frontera con Bolivia, criticó las gestiones de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y de la actual, Alejandra Monteoliva. Denunció un "show político" para ocultar la falta de acción concreta y un sesgo partidario que deja a las comunidades locales abandonadas. A este escenario se le sumó el impacto comercial en las ciudades fronterizas por el ingreso de mercadería de contrabando y las quejas desde Formosa porque "el Gobierno excluyó a la provincia de los operativos de refuerzo en zonas fronterizas".

La relación entre Adrián Zigarán y Patricia Bullrich comenzó con apoyo mutuo pero terminó en desencuentro . En diciembre de 2024, el interventor defendió a la entonces ministra tras los enfrentamientos entre bagayeros y gendarmes en la ruta nacional 50. "Los gendarmes agotaron todos los recursos disponibles para proteger su integridad. Si esta escena la vemos en otros países, se consideraría una respuesta natural. Aquí, parece que se excedieron", reflexionó en aquel momento, respaldando la línea dura del Plan Güemes, lanzado para reducir los delitos en esa zona fronteriza.

Unos meses más tarde, Bullrich anunció la construcción de una cerca de 200 metros en Aguas Blancas -una obra que representa apenas el 0,027% de los 742 kilómetros de frontera con Bolivia- y Zigarán justificó la medida como una forma de "organizar que la gente pase sí o sí por Migraciones", pero la realidad operativa lo desmentiría. En mayo de 2025, con la cerca terminada y la visita de Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz para la inauguración, Zigarán criticó de manera abierta la falta de personal del lado boliviano para los controles migratorios y evidenció que la obra era más simbólica que efectiva.

Esta semana Zigarán ya no tuvo filtros. Tras la visita de la ministra Alejandra Monteoliva a La Quiaca para inaugurar obras de modernización tecnológica, el interventor de Aguas Blancas calificó la gestión como un "show político". Pero sus críticas más duras fueron para Virginia Cornejo, Directora de Fronteras e Hidrovías, salteña y exdiputada nacional por el PRO, a quien definió como "una ancla en cualquier relación bilateral".

Adrián Figarán, interventor de Aguas Blancas, de aliado a crítico de la gestión de Patricia Bullrich y de su sucesora, Alejandra Monteoliva.

"Como yo no soy de La Libertad Avanza, claramente, cualquier cosa que digo yo, no corresponde", denunció Zigarán sobre el sesgo partidario que, según él, obstaculiza la resolución de problemas concretos. "Cuando pasa cualquier cosa en la que tiene que actuar, no lo hace", afirmó sobre Cornejo, acusándola de mezclar "lo partidario con lo institucional".

chalanas La mercadería que ingresa desde Bolivia se realiza en chalanas que cruzan a diario el Bermejo hacia Aguas Blancas.

El interventor detalló una larga lista de reclamos ignorados por la gestión nacional: la falta de reglamentación del sistema de chalanas, la ausencia de respuestas ante restricciones comerciales impuestas por Bolivia, la no implementación de la tarjeta de tráfico vecinal y la inhabilitación del tránsito de taxis entre ambos países, prácticas que ya funcionan en otras fronteras.

Ante la falta de respuestas, Zigarán adelantó que buscará avanzar de manera directa con Cancillería para establecer mecanismos de cooperación con Bolivia, poniendo en evidencia la ausencia de diálogo con las autoridades nacionales actuales.

Criticó también la desarticulación del Plan Güemes que puso en marcha Bullrich. "Yo veo como que se está desinflando el plan", dijo en diálogo con FM Aries, y agregó que con el paso del tiempo se redujo la presencia de fuerzas federales en las rutas y en los puestos estratégicos, lo que impacta en la seguridad.

La ministra Monteoliva estuvo en Jujuy para inaugurar las obras de remodelación y modernización tecnológica del Complejo de Control Fronterizo del puente internacional "Horacio Guzmán", en el límite entre La Quiaca y Villazón, Bolivia. Acompañada por el gobernador Carlos Sadir y autoridades bolivianas, Monteoliva destacó que las mejoras representan el resultado de un "trabajo articulado entre Nación y Provincia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2038370210764271953?s=20&partner=&hide_thread=false En el paso La Quiaca–Villazón, en la provincia de Jujuy, reforzamos el control en uno de los puntos con más movimiento de la frontera norte.



Inauguramos un escáner de carga para revisar lo que entra y sale, más de 60 cámaras de vigilancia y control biométrico para verificar… pic.twitter.com/k1nCEvNHfX — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 29, 2026

El proyecto incluyó la incorporación de tecnología de avanzada como un escáner de cargas con playa de estacionamiento para camiones, más de sesenta cámaras de videovigilancia para monitoreo integral, carriles diferenciados para micros y vehículos particulares, además de herramientas de identificación biométrica y control documental. El gobernador Sadir subrayó que estas mejoras aportarán "más rapidez y más seguridad" en un punto estratégico que registra gran afluencia de personas y vehículos, y planteó ante la ministra la necesidad de replicar procesos similares en otros pasos fronterizos como el de Jama, en el límite con Chile.

Orán: negocios cerrados porque "la gente se va a Bolivia como de shopping"

Mientras los funcionarios nacionales celebran estadísticas de incautaciones de droga, la realidad económica en las ciudades fronterizas encendió alarmas. En Orán, que está a 50 kilómetros de Bolivia, el presidente de la Cámara de Comercio, Ariel Zablup, confirmó que 40 negocios cerraron en los últimos meses, incapaces de sobrevivir a la competencia desleal, señaló en entrevistas a medios locales.

"La gente ha tomado como algo común ir a Bolivia, comprar y volver; es como ir de shopping", denunció el comerciante Sebastián Morillo, en declaraciones a Airesonline. La diferencia de precios entre ambos países, especialmente en indumentaria, alimentos y repuestos de motos, sumada a la caída del consumo local, generó un escenario de "locales vacíos, negocios cerrados y en alquiler, que pasan meses sin ocuparse". Remarcó la competencia desigual con el comercio informal en la zona fronteriza y la incertidumbre que desalienta inversiones. "No se sabe qué rubro puede funcionar ni cómo sostenerlo en el tiempo", sostuvo.

"Nación borró a Formosa del mapa fronterizo"

Las críticas al manejo de la seguridad fronteriza no se limitan a Salta. Desde Formosa, el ministro de Seguridad provincial Jorge Abel González, denunció que el Gobierno excluyó a la provincia de los operativos de refuerzo en zonas fronterizas. "El reforzamiento de fronteras es para Salta, Misiones, Corrientes y Chaco, dejando a Formosa por fuera", cuestionó tras participar del Consejo de Seguridad Interior en Córdoba.

González advirtió que durante el encuentro se planteó una visión que ubica como referencia principal al río Bermejo, omitiendo el río Pilcomayo, lo que -afirmó- evidencia una "falta de consideración sobre la realidad formoseña". El funcionario hizo hincapié en el repliegue de fuerzas federales en zonas limítrofes y la falta de recursos y cobertura para el personal. "Sin coordinación con provincias, Gendarmería es ineficaz y la frontera queda expuesta", advirtió el funcionario formoseño.

El colapso regional: contrabando y competencia desleal

El fenómeno trasciende las fronteras de Salta y Jujuy. En todo el norte argentino el ingreso masivo de productos importados de contrabando -principalmente desde Bolivia y Paraguay- está devastando la actividad comercial formal. Miles de argentinos cruzan a diario hacia los países vecinos para adquirir productos hasta 70% más baratos que en el mercado local, lo que genera un éxodo comercial de graves consecuencias.

El impacto económico en el NOA es devastador. El comercio informal, al no pagar impuestos ni respetar normativas laborales, vende a precios que el comercio formal no puede competir. Como señalan estudios sobre economías fronterizas, este fenómeno "coloca en desventaja a comerciantes formales" y perpetúa "un estilo de vida al margen de la legalidad" que se consolida como alternativa para consumidores de bajos ingresos.

En el NEA, la situación es similar. El contrabando desde Paraguay -históricamente una de las principales fuentes de productos ilegales- afecta a comerciantes formales que deben competir contra mercadería que ingresa sin pagar aranceles ni impuestos. La falta de controles efectivos y la porosidad de la frontera permiten que productos de origen asiático -que ingresan legales a Bolivia y Paraguay con aranceles reducidos- se reexportan de modo ilegal hacia Argentina, destruyendo la industria local.