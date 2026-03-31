Intendentes de todo el país se reúnen en Paraná preocupados por el recorte de recursos a los municipios

Se trata una cumbre del Consejo Federal de Intendentes, que nuclea a alcaldes de las principales ciudades de la Argentina. Coparticipación, subsidios al transporte y agenda federal, ejes del encuentro.

Intendentes de capitales provinciales y de importantes ciudades del país están reunidos en Paraná con el objetivo de abordar una agenda común y de impulsar una serie de reclamos a Nación, que incluyen la baja en la coparticipación federal como una de las principales inquietudes. El encuentro comenzó a las 9 y se extenderá hasta las 15, cuando se presentará un documento conjunto, de acuerdo al programa oficial.

Se trata de la primera cumbre del año del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), un foro que nuclea a alcaldes de los cuatro puntos cardinales, con el objetivo de plantear problemáticas en común, intercambiar experiencias y desarrollar una hoja de ruta autónoma o complementaria a gobernadores y a la del Estado nacional.

Entre los principales ejes que se abordan se destacan la garantía de recursos para los municipios, la defensa de los subsidios al transporte público —considerados clave para la movilidad urbana—, el fortalecimiento del rol de las capitales provinciales y la construcción de una agenda verdaderamente federal.

En esta ocasión, la anfitriona es la paranaense Rosario Romero del peronismo. Dentro del grupo, quienes más tallan son el cordobés Daniel Passerini, el rosarino Pablo Javkin y el mendocino Ulpiano Suárez, todos de espacios políticos distintos. Participan también el santafesino Juan Pablo Poletti y la tucumana Rossana Chahla.

La reunión cuenta con la participación de dirigentes de peso como Pablo Javkin (Rosario), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Ulpiano Suarez (Mendoza) y Rossana Chahla (Tucumán), quienes serán recibidos por Romero.

Intendentes en el Congreso.jpeg Intendentes del COFEIN, reunidos en julio del 2025 en el Congreso.

El Consejo tuvo su origen en San Miguel de Tucumán, donde se realizó la primera reunión fundacional. Desde entonces, sus integrantes impulsaron distintas acciones, incluyendo presentaciones en el Congreso de la Nación, para visibilizar la necesidad de otorgar mayor protagonismo a los municipios en la discusión de políticas públicas.

Además, los intendentes anticiparon que al cierre del encuentro se emitirá un documento conjunto en el que expresarán su rechazo a la presión financiera ejercida por el Gobierno nacional sobre las administraciones locales, así como también el reclamo por una mayor autonomía municipal.

En la antesala de la cumbre, el intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez, apuntó contra la administración de Javier Milei por el recorte a los recursos. “La Nación ha tensado al extremo la distribución de recursos hacia las provincias y, por ende, a los municipios”, y detalló que “durante 2024 y 2025 los recursos nacionales cayeron en promedio un 7% respecto del período anterior”. Solicitamos que los legisladores nacionales retomen urgente la discusión sobre la matriz impositiva del país”, pidió en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local.

En julio del año pasado, los alcaldes del COFEIN desembarcaron en el Congreso nacional, donde hicieron público su respaldo a los gobernadores, en el marco de la pulseada con la gestión de Milei. También manifestaron el apoyo a los proyectos para generar nuevos esquemas de redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, ambos presentados en conjunto por los 24 jefes provinciales del país.

"Nación recaudó en Rosario, en IVA, Ganancias, Combustibles y exportaciones, $2.000 millones el año pasado, que podrían ser aplicados en proporción en cada una de las ciudades. El retorno es menor al 5%", comentó por entonces el rosarino Pablo Javkin durante su intervención. Acto seguido, el alcalde denunció que "hay una gran aspiradora de recursos que financia un superávit a costa de absorber gran parte de los programas que Nación dejó de prestar".

La reunión de los intendentes en Entre Ríos se da un contexto delicado tanto para las provincias como para los municipios. El avance de la motosierra sobre las transferencias tiene eco en el territorio, donde se replican conflictos salariales entre distintos agentes de la función pública, que van desde los docentes hasta las policías.

De hecho, en distintas jurisdicciones se mantienen abiertos rounds salariales con los trabajadores de la educación. En ese marco, los jefes comunales son la primera barrera de contención del Estado para con sectores cada vez más afectados por un escenario económico que muestra signos alarmantes en distintas actividades y que empeora con una inflación que parece haber encontrado su piso.