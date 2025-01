Entre la política y el gasto, gobernadores definen el futuro de las PASO provinciales

De momento, solo cinco jurisdicciones lo hicieron: Salta, Chaco, San Luis, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de ese grupo, l as primeras tres tomaron la decisión de suspender las primarias, mientras que la Capital Federal intentará hacer lo propio el mes próximo, cuando el proyecto en ese sentido del jefe de Gobierno, Jorge Macri, se trate en la Legislatura. Como contó Ámbito , el alcalde apuesta al respaldo del peronismo y está de cerca de alcanzar los votos.

Las PASO en la provincia de Buenos Aires, la gran incógnita

Por volumen electoral y peso político, el territorio bonaerense posee una dinámica con impacto a nivel nacional. De ahí a que buena parte de las miradas se posen por estas horas en lo que decidirá Axel Kicillof respecto a dos aspectos entrelazados mutuamente: primarias y desdoblamiento.

El distrito ni siquiera desenganchó las elecciones en 2023 y, junto con Catamarca y Entre Ríos, votó pegado a la compulsa presidencial. Ahora, en La Plata hacen equilibrio a la espera de definiciones del Congreso. Por un lado, el tándem Cristina Kirchner y Sergio Massa presiona para que el gobernador no desenganché las elecciones y que PBA se un reflejo del escenario en todo el país.

Por el contrario, Kicillof y los intendentes del PJ ven con mejores ojos la propuesta contraria: fijar una fecha de elecciones propia y librar una batalla provincial con la oposición. En los campamentos del PRO y La Libertad Avanza (LLA) coquetean con la idea de un gran frente para competir con el peronismo.

Cristina Kirchner Wado de Pedro Axel Kicillof Plaza de Mayo Otros tiempos. La interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof impacta directamente sobre el futuro de las elecciones en la Provincia. Foto: Agencia Télam

Sin embargo, prisionero de la inédita interna con Cristina, el gobernador se mueve con pie de plomo. Primero, espera saber qué pasará con las PASO nacionales. En su entorno dicen que, de suspenderse o derogarse, el exministro de Economía seguiría ese camino, lo que abriría la puerta a un desdoblamiento.

El costo podría ser la irrupción de un nuevo frente dentro de la coalición de gobierno. Su administración viene de sentir el rigor luego de no lograr aprobar el Presupuesto 2025 ni la ley de Endeudamiento.

Cabe recordar que la Provincia no cuenta con el sistema de Boleta Única Papel que se utilizará en las elecciones legislativas, por lo que, de no mediar cambios, se votaría en formatos distintos. Unión por la Patria (UP) pondrá en juego 19 de los 46 diputados provinciales que se renovarán en la Legislatura y 10 de los 23 escaños en el Senado bonaerense.

Este viernes, el ministro de Gobierno y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, ratificó que aguardan a que "se defina el escenario nacional para que el Gobernador tome la decisión que tenga que tomar”. Respecto al desdoblamiento, admitió que “es una posibilidad que dependerá de cómo se configure el escenario electoral nacional, de cómo eso replique en la provincia porque tenemos nuestra propia PASO por ley”.

Mendoza: PASO para ordenar y acercamiento con Milei

Mendoza, en tanto, se dirige a realizar las PASO provinciales. El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) en el distrito y presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lomardi, ratificó que habrá primarias este año. "Esa es una decisión tomada porque entendemos que son un valioso instrumento para mejorar la oferta electoral", dijo el dirigente boina blanca, a contramano de lo que plantea Nación.

Lombardi consideró que las PASO "permiten que sea la gente la que decida quiénes son los candidatos". "Antes era a dedo, los elegía la 'casta'. la misma política", evaluó. En concreto, el gobernador Alfredo Cornejo ve con preocupación la avanzada libertaria. Si bien se exhibe como uno de los mandatarios más cercanos a Milei, quiere ocupar la centralidad en el pago chico. A su alrededor, orbitan el PRO y LLA, que logró ordenar una dura interna y oficializarse como partido con la titularidad del diputado Facundo Correa Llano.

Javier Milei y Omar de Marchi (1).jpg Omar de Marchi busca ser el nexo entre el PRO mendocino y Javier Milei.

En la provincia, los amarillos forman parte de Cambia Mendoza, la coalición de gobierno, aunque trabajan en tándem con los mileístas a través de la intermediación del vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar de Marchi, quien rompió con el espacio fundado por Mauricio Macri y fundó La Unión Mendocina (LUM).

Configurado así el mapa provincial, el gobernador ve en las primarias una herramienta para ordenar a su tropa y tener poder de veto. Dentro del distrito y en las filas de la UCR, también talla el ministro de Defensa, Luis Petri, con aspiraciones a comandar a Mendoza en el futuro. Son, en suma, demasiados nombres para un mismo electorado.

Otro interrogante en tierras cuyanas es si las elecciones irán pegadas a las nacionales o no. En la oposición barajan la tesis de que un eventual desdoblamiento no significaría que Cornejo quiera pelearse con Milei. Por el contrario, creen que el líder radical podría cederle las candidaturas nacionales al Presidente a cambio de que LLA decida no entrometerse en las elecciones locales.

El gobernador ya le abrió la puerta a una alianza con los libertarios. "Hay una comunión, un núcleo duro de coincidencias. Yo no descartaría que pudiésemos ir juntos", comentó a mediados de diciembre.

¿Sin PASO ni desdoblamiento en Catamarca?

Distinta situación ocurre en Catamarca, donde el desdoblamiento ya no es una opción, dado que se agotaron los plazos legales. El futuro de las PASO, en cambio, es una incógnita. La administración de Raúl Jalil se entusiasma con poder suspenderlas. De acuerdo a números que manejan en la provincia, un 63% de los catamarqueños estaría de acuerdo con dejarlas sin efecto.

"Les parece un gasto innecesario, que no aporta al proceso electoral en sí", comentaron fuentes norteñas. Jalil ya planteó en distintas ocasiones su deseo de discontinuar las primarias. El gobernador es uno de los peronistas que mejor relación tejieron con Javier Milei en la órbita UP. Sin embargo, en el pago chico, comparte la centralidad con la senadora y exmandataria local Lucía Corpacci, de buenos vínculos con la titular del PJ, Cristina Kirchner.

Lucia Corpacci.jpeg Lucía Corpacci, senadora nacional peronista y exgobernadora de Catamarca.

Por el contrario, el también peronista Gustavo Saadi, intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, presiona para que no se suspendan las PASO. Saadi consideró que, en caso de que avance la supresión, se podría "volver a un sistema donde entre cuatro o cinco personas de un partido elegían quienes iban a ser los candidatos”.

“Pueden ser molestas tantas elecciones, creo lo mismo, pero también creo que se va a ver afectada la representación de aquellos candidatos y candidatas que no están en la visibilidad de las autoridades partidarias”, planteó el alcalde, quien aspira a suceder a Jalil, sin posibilidad de reelección en 2027.

Las legislativas nacionales de este año renovarán media Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En en espejo, habrá comicios locales en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, San Luis, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, La Rioja, Catamarca, Mendoza y Jujuy renovarán la mitad de sus legislaturas.